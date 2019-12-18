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大笑1 分鐘=慢跑45分鐘！　研究：笑是降血糖特效藥

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大笑除了能使心情愉悅，國外研究發現，大笑有助控制血糖。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲人在大笑時，體內的熱量會有部分損失，所以會起到減脂的作用。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／周刊王

一笑治百病，原來是真的！笑口常開能使心情愉悅，有助心理健康，但很多人卻不知道，開懷大笑對身體是一種高強度運動，對某些疾病，的確具有不錯的治療效果。日本筑波大學與東京家政大學的共同研究指出，相較於聽一堂無趣的講課，糖尿病患者在看喜劇後，測兩種狀態的血糖值變化，發現大笑具有抑制血糖過度起伏的效果。

根據《Heho》報導，日本筑波大學與東京家政大學日前發表一個實驗結果，發現在吃完飯之後，糖尿病患者聽40分鐘無趣的課程，平均血糖會上升123 mg/dL；但飯後看40分鐘喜劇而大笑的患者，平均血壓卻只有上升77 mg/dL，實驗結果發現，大笑能夠抑制血糖上升。

請繼續往下閱讀...

日本也有研究發現，大笑療法對癌症患者而言，具有一定助益的臨床輔助。研究結論聲稱，大笑的患者，要比不接受大笑治療者的認知功能更好，癌症疼痛更少。更有研究指出，大笑一分鐘就等於做了45分鐘運動的消耗量一樣，可讓人容光煥發。

台灣癌症基金會執行長賴基銘也表示，「心情影響免疫力，這件事情其實我們早就知道了，」他提到，從臨床觀察，正向思考、樂觀的癌症病人，的確存活率會比較高。

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