知名羽球選手「撿屍人妻」辯「忘了」　女控：下體有被異物侵入

▲某位國內羽球選手被指控，去年10月撿屍同住附近的酒醉人妻，後來遭判刑。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／周刊王

某知名羽球選手被指控，去年10月19日凌晨，在住家樓下見鄰居人妻酒醉，竟尾隨進入家門並撿屍性侵。但該名選手事後否認指控，並辯稱自己當時酒醉「全都忘了」。士林地院認定教練，並未因飲酒導致不能辨識行為違法，加上人妻指證歷歷，遂依乘機性交罪，判教練有期徒刑4年6月，全案可上訴。

據《自由時報》報導， 人妻控訴當晚她返家後，有感覺腿被人拉開，她雖有踹開對方，也說不要，但下體仍被異物侵入。後來這名遭撿屍的人妻丈夫，醒來在客廳清理嘔吐物，赫然發現有不認識的男子，裸體站在家中，當時還誤以為妻子帶教練返家，怒將教練轟出家門。

人妻後來驗傷，在陰道深部，驗出與該名羽球選手相符的DNA。士林地院審結，認定教練未克制一己私慾，尾隨人妻進入住處，並對人妻乘機性交，造成人妻深心受創甚鉅，犯後還否認犯行，又未與人妻和解或取得諒解，依法判刑。

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