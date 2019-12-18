女裸身陳屍電梯、男墜樓變碎肉！最陰國宅30人輕生...警察坐鎮「頭腳被轉180度」

▲西寧國宅外觀陰森，20年內有30人在此輕生。（圖／翻攝自google map）

圖文／周刊王

台北市萬華區鄰近西門町的「西寧國宅（市場）」屋齡30年，被網友封為台北最陰森的大樓之一，每年發生多起跳樓或輕生事件，以及多起非自然死亡事件，各種靈異傳說更為該處添上詭異色彩。

根據《三立新聞》報導，「西寧國宅（市場）」發生的意外原因都相當離奇，包括意外墜樓、燒炭自殺、跳樓、暴斃身亡，也有住戶寵物對著空屋叫，居民睡覺時會有人在耳邊呼氣，驚醒後聽到漸漸遠去的女人訕笑聲。

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曾有一名想跳樓的年輕女子，被救下後表示，本來陪男友買球鞋，莫名被一股力量牽引走到頂樓，往下看時看到「許多人在招手」。而民國93年2月底也發生老婦裸身墜落，陳屍電梯井內，警方研判老婦疑似踩空失足墜落身亡，身上衣物應該是被電梯勾破，但鑑識人員至今仍找不到衣服，死因成謎；民國97年間，一名身分不明的男子用塑膠袋套頭跳樓自殺；民國105年1月一名40多歲黃姓男子晚間7點多，從西寧國宅16樓墜樓，全身多處骨折變碎肉，當場沒有生命跡象。

▲命案頻傳，居民請來土地公鎮煞。（圖／翻攝自google map）

有命理學家指出，西寧大樓地基傾斜，原本應是正方格局，竟蓋成不等邊菱形，而A棟和B棟大樓的龍脈整個被破壞，住在這裡的人可能會想結束自己生命，而且門前建築蓋得像把劍，並向內直指大樓，風水不佳。

因為命案不斷、靈異事件頻傳，在住戶的要求下，北市府將派出所搬遷到西寧國宅「坐鎮」，希望能改善狀況，但連警員都遇到難以解釋的現象，老警員表示，現在的偵訊室本來是寢室，不過太多同仁發現每次進房間沒開冷氣，就感覺相當寒冷，常被冷醒。還有警員醒來發現自己「頭、腳被轉了180度」，腳上還有瘀青手印，大家再也不敢進去裡面睡，最後寢室被改為偵訊室，情況才得以改善。

後來西寧國宅管委會努力解決詭異狀況，不但在天井處設網，還將女兒牆加高、設障礙物，頂樓上鎖。花博期間市府更幫忙翻新外牆，破除以往陰氣重的感覺，陸續舉辦大型法會，希望能讓住戶重拾一個安心的好環境。

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