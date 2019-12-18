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市區「高速闖紅燈」警目擊開罰危險駕駛　他PO文討拍慘遭洗臉

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名陳姓男子日前在三重區重踩油門起步，讓行人側目紛紛閃避，員警目睹尾隨試圖將其攔下，但只見到陳男連闖黃、紅燈後離去，陳男接到「危險駕駛」罰單，開罰6千至2萬4千元，上面員警還備註「市區內高速行駛…完全不把其他用路人安全放眼裡！」引起陳男不滿上網討拍，反被網友炮到體無完膚，自刪貼文。

▲▼一名男子在三重高速闖紅燈被舉發危險駕駛，被開單後竟上網討拍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲一名男子在三重高速闖紅燈被舉發危險駕駛，被開單後竟上網討拍。（圖／翻攝自爆料公社）

郭姓員警11月1日晚間11時許在巡邏時，在自強路四段、福龍路口見到陳男駕駛的自小客車，從自強路、仁美街口重踩油門起步，行人見狀怕被撞上紛紛閃避，隨後高速往重陽橋方向行駛，員警該車形跡可疑尾隨上前，不料該車在仁政街口高速闖黃燈後，又於仁愛街口高速闖紅燈後離去，不顧用路人安全。

員警返回派出所後，對該車依照道交條例43條1項1款「高速危險駕駛」逕行舉發，並在罰單上註記「市區內時速目測至少80公哩，重踩油門高速行駛、闖紅燈，完全不把其他用路人安全放在眼裡。」三重警方也公佈當時的密錄器自清。

陳男接到罰單後，氣得在「爆料公社」上PO文直指「‎現在警察眼睛都那麼厲害的嗎？用眼睛就能知道人家開車的時速？不小心闖紅燈就能叫危險駕車？也太荒唐了吧......」不料卻被網友砲轟，留言洗臉「高速行駛又闖紅燈不叫危險駕駛，難道要叫安全駕駛？」、「都知道闖紅燈了就不要機機叫了，是男人就去把你的罰單繳一繳！」、「讓開單警察還特別加備註，你應該真的闖的很離譜了.......有沒有重踩油門，應該不難判斷啦」。

▼警方目睹陳男重踩油門起步。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼一名男子在三重高速闖紅燈被舉發危險駕駛，被開單後竟上網討拍。（圖／記者陳豐德翻攝）

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