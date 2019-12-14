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紅燈前迴轉吃1800罰單　法官逆轉：沒超過斑馬線「不算闖紅燈」

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▲▼紅燈前迴轉吃1800罰單　法官逆轉：沒超過斑馬線「不算闖紅燈」。（圖／翻攝自Google街景）

▲騎士「紅燈前迴轉」吃1800罰單。（圖／翻攝自Google街景）

記者錢玉紘／綜合報導

台北市一名李姓男子在今年6月騎車的時候，經過路口遇到紅燈，當時他已超越停止線，結果在斑馬線前迴轉，被警方開單，並依法開罰1800元，記違規點數3 點。但是男子不滿元處分，提起行政訴訟，主張機車還未伸入路口，在紅綠燈桿前被擋下，不算「闖紅燈」，最後判決撤銷處罰。

這起事件發生在今年6月15日，當天晚間，李男騎機車沿著永吉路30巷北往南方向行駛，行經永吉路30巷與忠孝東路5 段口實，看到前方號誌為紅燈，他在「超越停止線、未達斑馬線」處迴轉，結果被警方以「紅燈迴轉」開單，認為其違反了道交條例第53條第1 項、第63條第1 項規定（即闖紅燈），於是開罰1800元，還記了違規點數3 點。

但是李男對此判決不服，他表示，自己雖然超越停止線，但並未伸入路口，在「紅綠燈燈桿前迴轉」而被攔下，應該是「不遵守標線指示」而非闖紅燈。裁決所則主張，員警有看到李男超越停止線「紅燈迴轉」，而車輛「面對紅燈時仍穿越路口至銜接路段，含左轉、直行、迴轉及右轉」，有有穿越路口之意圖，而車身也已經伸入路口範圍，視同闖紅燈。

法官審理認為，依照「道路交通管理處罰條例」來說，再有繪製路口範圍的地方時，車輛若無視紅燈警示，有穿越路口意圖，且車身以闖紅燈是伸入路口範圍，就視為「闖紅燈」，但若是僅伸越停止線而未達路口範圍者，則視為不遵守標線指示。在本案中，李男車身尚未伸入路口範圍就迴轉，沒有闖紅燈，最後撤銷對李男的闖紅燈處分。可上訴。

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