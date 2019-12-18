　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

寧波台商打造度假村　要用戶外活動讓青少年「放下手機」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 寧波半山伴水度假村。（圖／半山伴水）

▲半山伴水內有許多戶外活動設施。（圖／半山伴水，下同。）

記者蔡紹堅／寧波報導

寧波台企萬匯集團是全球遮陽傘行業的龍頭，近年也跨足休閒產業，在寧波龍觀鄉打造了結合戶外活動與休閒住宿的「半山伴水度假村」。萬匯集團總裁馬準安表示，10多年前他到龍觀登山，就被此處的山水吸引，加上自己熱愛戶外活動，就希望能打造一個能與環境相容的休閒樂園。

半山伴水渡假村總規劃面積717公頃，總投資1.5億美元，一期已經完工於9月開始營運，擁有20公尺自由落體、攀岩牆、大擺盪、滑索等設施。馬準安表示，半山伴水是面向大眾的戶外活動及遊樂基地，一期是一個國際青年拓展基地，針對青少年活動、親子遊樂、素質拓展與企業培訓。

▲▼ 寧波半山伴水度假村。（圖／半山伴水）

除了戶外設施，半山伴水在住宿方面也有多元選擇，馬準安指出，度假村目前有200多個客房，有針對青少年拓展培訓，價格親民的蜂巢房、青年旅館，還有適合親子出遊的loft套房，當然也有能容納千人同時用餐的餐廳。

半山伴水的二期目前也正在規劃中，馬準安提到，之後將增加水上項目、森林學校，希望能讓青少年放下手機，走入大自然。

▲▼ 寧波半山伴水度假村。（圖／半山伴水）

半山伴水的建設，也為龍觀鄉帶來了許多工作機會，龍觀鄉鄉長林小紅表示，半山伴水的開業不僅將為龍觀提供一大批就業崗位，對帶動龍觀鄉及周邊的鄉村旅遊都將起到一定的作用。

近年越來越多台灣年輕人到大陸發展，已在大陸打拚近30年的馬準安表示，他也常推薦台灣的朋友、年輕人來大陸走走看看，「不要聽外面怎麼說，你一定要親自來看，看了你就都知道了。」

▲▼ 寧波半山伴水度假村。（圖／半山伴水）

ET快訊
「天上最大神是玉皇大帝！」韓國瑜：這段話可回答蔡英文對我的質
蔡英文提豪宅　韓國瑜批「狹窄」：我跟妳談大海　妳跟我談浴缸
政見會／蔡英文酸韓國瑜：若當選不能請假怎辦
韓國瑜3聲激動高喊「中華民國萬歲」　政見會5分鐘狂批蔡英文
政見會／韓國瑜：如貪污被關監獄　「一天給我吃一頓」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

騙了被騙了唄！女研究生被騙1340萬不願報案...老闆氣炸拍桌：妳腦子進水？

影／走進「末代皇帝」宮殿　感受華麗背後「任人宰割」心酸路

香港巴士撞樹！車頂削開乘客飛出致6死40傷　司機疑似拿水壺釀禍

鄉村振興西進潮　他帶「鮮肉設計團隊」深入200年古村

影／《急先鋒》上山下海反恐　成龍爆料唐季禮「不要我的命」

衰男搭車被吵架男女「夾在中間」　雙重口水洗臉他表情超尷尬

危害社會安全！香港示威者上海轉機被遣返　港警：沒提供資料給大陸

微乳女在珠海隆乳　手術失敗整成「葫蘆奶」！

想變強壯！15歲男拿夾竹桃葉泡茶...隔天瘋狂腹瀉　醫愣：隨時會喪命

寧波台商打造度假村　要用戶外活動讓青少年「放下手機」

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

騙了被騙了唄！女研究生被騙1340萬不願報案...老闆氣炸拍桌：妳腦子進水？

影／走進「末代皇帝」宮殿　感受華麗背後「任人宰割」心酸路

香港巴士撞樹！車頂削開乘客飛出致6死40傷　司機疑似拿水壺釀禍

鄉村振興西進潮　他帶「鮮肉設計團隊」深入200年古村

影／《急先鋒》上山下海反恐　成龍爆料唐季禮「不要我的命」

衰男搭車被吵架男女「夾在中間」　雙重口水洗臉他表情超尷尬

危害社會安全！香港示威者上海轉機被遣返　港警：沒提供資料給大陸

微乳女在珠海隆乳　手術失敗整成「葫蘆奶」！

想變強壯！15歲男拿夾竹桃葉泡茶...隔天瘋狂腹瀉　醫愣：隨時會喪命

寧波台商打造度假村　要用戶外活動讓青少年「放下手機」

小鐘雨中狂奔險遭雷劈！　被罰搶狼犬雞腿「製作人荒謬解釋」吳宗憲：鬧出人命

前SJ起範恭喜韓庚結婚：Be Happy！　用中文喊一聲「哥哥」…粉絲哭了

政見會／宣示只做一任　宋楚瑜：未來4年統一和獨立都不可能

政見會／「我曾操盤台灣民主發展過程」宋楚瑜：蔡英文拿兩岸問題情緒勒索

楊冪被「鏡子反射出真實身材」　溢出水桶腰…網一看全傻了

政見會／「中部人的肺要爆炸」、「我的來日無多」…韓國瑜16大金句一次看

世界忘記了台灣？蔡英文「撿到槍」：韓國瑜比較少出國？都去中國？

韓國瑜政見會痛批：抓一個楊蕙如「沒抓到的還有多少」　反駁挖石油黑資料

聊天走心還不夠！約見面要成功...開場別「查戶口式」逼問

政見會／韓國瑜喊到破音：蔡英文燒煤炭讓中部人的肺都快爆炸了！

驚悚毀容畫面曝！成交少300萬怒砍女房仲　屋主20分鐘後離奇墜樓亡

大陸熱門新聞

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

辣人妻緊鎖廁所門自殺…內幕曝光夫超自責

她發現男友「秘密」...手機裡全是女裝照

砸98萬隆胸！辣人妻挺「四團硬肉肉」回家…

她勒死正宮「淋油炸屍」做成燒臘

老師指責偷手機　少女心碎跳樓

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

西安發現太平公主夫婿薛紹墓　被武則天餓死！

老翁被3車輾過慘死　駕駛竟全肇逃

12歲兒8萬儲值遊戲！父母崩潰求退款

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

富察氏火鍋　康熙爺一吃就愛上

7歲童遭母家暴悲吐：被打也要在一起

更多熱門

關鍵字：

萬匯集團馬準安半山伴水度假村

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

快找自己的鄉鎮市區！　「台灣姓氏地圖」統整全台前30名

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

狠捏倉鼠小眼珠爆凸　她PO影片威脅男友：快回頭

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

高以翔23歲女友PO新房照！「裝潢全是他最愛模樣」

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面