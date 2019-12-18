寧波台商打造度假村　要用戶外活動讓青少年「放下手機」

▲半山伴水內有許多戶外活動設施。（圖／半山伴水，下同。）

記者蔡紹堅／寧波報導

寧波台企萬匯集團是全球遮陽傘行業的龍頭，近年也跨足休閒產業，在寧波龍觀鄉打造了結合戶外活動與休閒住宿的「半山伴水度假村」。萬匯集團總裁馬準安表示，10多年前他到龍觀登山，就被此處的山水吸引，加上自己熱愛戶外活動，就希望能打造一個能與環境相容的休閒樂園。

半山伴水渡假村總規劃面積717公頃，總投資1.5億美元，一期已經完工於9月開始營運，擁有20公尺自由落體、攀岩牆、大擺盪、滑索等設施。馬準安表示，半山伴水是面向大眾的戶外活動及遊樂基地，一期是一個國際青年拓展基地，針對青少年活動、親子遊樂、素質拓展與企業培訓。

除了戶外設施，半山伴水在住宿方面也有多元選擇，馬準安指出，度假村目前有200多個客房，有針對青少年拓展培訓，價格親民的蜂巢房、青年旅館，還有適合親子出遊的loft套房，當然也有能容納千人同時用餐的餐廳。

半山伴水的二期目前也正在規劃中，馬準安提到，之後將增加水上項目、森林學校，希望能讓青少年放下手機，走入大自然。

半山伴水的建設，也為龍觀鄉帶來了許多工作機會，龍觀鄉鄉長林小紅表示，半山伴水的開業不僅將為龍觀提供一大批就業崗位，對帶動龍觀鄉及周邊的鄉村旅遊都將起到一定的作用。

近年越來越多台灣年輕人到大陸發展，已在大陸打拚近30年的馬準安表示，他也常推薦台灣的朋友、年輕人來大陸走走看看，「不要聽外面怎麼說，你一定要親自來看，看了你就都知道了。」