桃園立委號次出爐　韓粉選號文宣：這麼巧都沒有「3」

▲桃園立委選號出爐，韓粉選號文宣：這麼巧都沒有3。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

這麼巧，都沒有抽到3號？！2020大選，桃園市選委會18日完成六個選區的區域立委候選人號次抽籤，國民黨提名的6位立委候選人於選號出爐後，韓粉火速與黨提名的2號總統候選人韓國瑜做成「選號文宣」發送群組，韓粉發現「我們的候選人都沒有抽到3號（民進黨總統候選人蔡英文的選號）」，籲支持者團結，讓國民黨重返執政。

▲桃園韓粉製做總統和立委選號文宣，籲團結重返執政。（圖／翻攝自網路）

這張韓粉製作的桃園市國民黨提名六個選區的立委候選人選號文宣，分別為：第一選區(龜山區、蘆竹區、桃園區檜稽里等13里)1號陳根德、第二選區(大園區、觀音區、新屋區、楊梅區) 5號吳志揚、第三選區(中壢區) 2號魯明哲、第四選區(桃園區) 4號萬美玲(國民黨)、第五選區(平鎮區、龍潭區）、第六選區(八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里) 1號陳學聖。

由於總統大選的三組候選人選號分別是：1號宋楚瑜、2號韓國瑜和3號蔡英文，韓粉將剛出爐的桃園立委候選人和韓國瑜選號做成選號文宣，發現「我們的候選人都沒有抽到3號，覺得好巧！

2016年立委大選，因大環境風向影響，國民黨原在桃園市有6席立委，未料，慘遭挫敗，只保住陳學聖和呂玉玲2席，面對2020大選，國民黨籲藍軍團結，喊出「坐4望5搶6」，期再揮出 6席全壘打輝煌佳績；民進黨則提名5席，1席禮讓無黨籍的趙正宇，而挾持從中央到桃園地方完成執政優勢、以及市長鄭文燦政績加持，預計保住3加1席「坐4望6」的戰績。

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