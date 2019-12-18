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台東立委4搶1　綠力拚3連霸藍有執政優勢

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▲劉櫂豪第力拼3連霸。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲劉櫂豪第力拼3連霸。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

此次台東區域立委選情，披藍袍出征的台東副縣長張志明、民進黨劉櫂豪端出政績力拚「3連霸」、民眾黨陳允萍素人挑戰，原為是3搶1，卻跳出律師張坤和以無黨加入戰局參戰。

民進黨劉櫂豪8年前首次參選，因國民黨分裂而獲勝，4年前尋求連任對上台東前市長陳建閣，大勝藍營，劉靠多年的在地經營，為民進黨鞏固台東這片深藍疆土。2020這一戰，對上國民黨手張志明、民眾黨陳允萍等夾擊，劉櫂豪不敢懈怠，努力深耕地方，更請來林佳龍、蔡英文等民進黨高層下鄉扶選，主攻政績牌。

▲國民黨派出台東副縣長張志明參戰。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲國民黨派出台東副縣長張志明參戰。（圖／記者楊鈞典翻攝）

國民黨派出現任台東副縣長張志明迎戰，有台東執政優勢，但張是宜蘭人，雖然多年前曾在台東擔任教育處長，後饒慶鈴當選後縣長提拔為副縣長，頻遭質疑非在地人。張去年才確定投入立委選舉，為追上對手腳步，勤跑行程。張志明有前縣長吳俊立、黃健庭及現任縣長饒慶鈴、議長吳秀華、等台東在地大咖做後盾，藍營強調綠營執政不力、年金改革等議題，近來張志明聲勢有漸漲趨勢，也給劉造成一股不小壓力。

▼民眾黨陳允萍訴求中間選民站出來。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼民眾黨陳允萍訴求中間選民站出來。（圖／記者楊鈞典翻攝）

民眾黨陳允萍為移民署專員，無參選相關經驗，多年來在台東從事新移民服務，形象清新，與縣內各個新移民社團有良好互動，台東新移民數量超過4千人，陳允萍在新移民圈有一定優勢，而民眾黨蔡壁如、學姊黃瀞瑩等人也陸續到台東為他造勢，訴求中間選民撇除藍綠站出來，有機會成為此次黑馬。

▼無黨的律師張坤和也來角逐立委席次。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼無黨的律師張坤和也來角逐立委席次。（圖／記者楊鈞典翻攝）

無黨籍參選人律師張坤和亦為政治素人，去年五合一選舉，他曾有意投入縣長選舉，並設立不少宣傳看板，不過最後卻沒有登記；他個人臉書寫出要帶給整個國家社會的是，健康的文化，去掉了人性貪婪的那一部分，帶給社會的價值觀，是正面的，給人民是幸福的。此次意外登記參選區域立委，地方鄉親多數對他感到陌生。

台東整體就選票量分布來看，全縣共15個鄉鎮市，屬台東市選舉人口數最多，將近6萬票的選舉票數，參選人如拿下台東市的票數基本上大局即可明朗。

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