山友爬南二段墜50米深谷亡　警消陸空救援平安吊掛

記者李忠憲／南投報導

吳姓山友與登山隊12日入山爬南二段，17日卻不慎在杜鵑營地附近跌落深近50公尺的山谷，同行的揹工原本就是山搜義消，下切找到人時已明顯死亡。由於現場直升機難執行吊掛，揹工輪流背負到4小時腳程的中央金礦山屋紮營，晚間與搜救隊會合，18日順利吊掛下山，交由警方及家屬處理。

▲山友跟登山隊爬南二段,在杜鵑營地附近墜谷身亡 ，搜救的義消準備將他背負上山。（圖／記者李忠憲翻攝）

南投縣消防局17日早上8點半左右獲報，有一支17人的登山隊12日從台東縣向陽派出所入山登南二段，預計19日從南投縣信義鄉東埔下山。

同隊的55歲吳姓山友在杜鵑營地附近不慎跌落深近50公尺的山谷，疑似無生命徵象。消防局除立刻啟動山域救援機制，請求直升機支援，經確認該登山隊3名揹工是南投山搜義消，先請3人下切山谷摔落處，經確認吳男已無生命徵象。空勤直升機也在10點2分從嘉義空軍基地起飛，抵達附近空域時發現現場空間不足，旋翼可能會觸及山壁，加上確認吳男已明顯死亡，11點11分先返航。

▲揹工輪流將墜谷山友背負上山，（圖／記者李忠憲翻攝）

3名山搜義消確認該處屬於密林及峭壁，無法用直升機吊掛，決定輪流背負，花了3個多小時前往中央金礦山屋。由於消防局地面搜救隊若步行上山到事故點，恐怕要花上2至3天行程，為掌握救援時效申請直升機，在當天下午3點半於同富國中搭乘，3點45分降落八通關大草原，再以步行方式，當晚順利抵達中央金礦山屋會合，先在山屋紮營。

▲▼救援直升機抵達山屋，順利將死者吊掛。（圖／記者李忠憲翻攝）

今天上午7點，空勤直升機經申請再度從嘉義空軍基地升空，順利在中央金礦山屋吊掛吳男遺體後，8點降落同富國中，交由警方及家屬處理。警方將報請檢察官相驗釐清死因。

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