黑心大姊頭代保壽險等他們死！「街友公社」集中餵食...信用卡詐貸8百萬

記者邱中岳／台北報導

警政署選前淨化治安掃黑行動，北市刑大偵破1名女子涉嫌找街友以及毒品人口充當人頭辦信用卡、信貸，盜刷3C產品以及房子，甚至還提供食宿，最後要街友購買「保險」，且受益人寫上該名女主嫌的名字。

北市刑大日前接獲銀行線報，58歲的葉姓女子成立假公司，並招攬街友以及毒品人口充當員工，並偽造薪資證明，再利用個人資料向銀行辦理信用卡，還利用帳戶向銀行信貸買房，警方11日上門逮人，逮捕葉女以及5嫌到案。

▲葉女竟然要人頭保壽險，還簽下合約，載明受益人都是葉女本人。（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，葉女在三重、蘆洲一帶成立4間假公司，並透過「吃好逗相報」的方式拉攏街友、毒品人口，吸引10多人上門後要求對方充當公司員工，甚至還提供食宿「豢養」，而只要有簽立辦卡或貸款資料，也提供1千至5千元不等的酬勞。

▲警方事後將葉女等5名共犯一同依詐欺、《組織犯罪條例》等罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，葉女並非首次犯案，曾經在2014年也以同樣手法詐欺遭警方逮捕，但葉女不僅重操舊業，本次查獲不法所得近8百萬元，且葉女更變本加厲，有街友沒有收到獲利反悔退出，竟率眾恐嚇2名被害人逼簽各35萬元的本票。

▲警方在葉女等5嫌家中搜出多張房產資料以及本票，還有20多張信用卡。（圖／記者邱中岳攝）

而葉女甚至要街友購買壽險，且受益人還寫上葉女的名字，最後還立下單據寫出，因食衣住行皆仰賴雇主，且保費以及信用卡費皆由雇主提供，所以身故受益人為雇主（葉女），以提供往後喪葬補助，讓警方當場傻眼。

警方本次選前掃蕩黑幫，除了逮捕葉女等5人外，另外還帶回4名主嫌以及32人到案，並臨檢相關處所共164處，並宣示警方打擊黑幫維護治安的決心。

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