「紫衣天使」CPR救回OHCA男遊客　驚險影片曝光！急診醫：台灣最美風景

▲溪頭男遊客突然昏倒，幸好出現「紫衣天使」救了他一命。（圖／翻攝自Facebook／吳肇鑫～非常的急診室醫師，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日前一位男遊客在溪頭身體發生異狀，突然倒地失去意識、呼吸停止，臉色也因缺氧開始變黑，幸好當時一位身穿紫色衣服的女子開始CPR急救，直到救援人員抵達現場緊急將男遊客送醫，也因為這位紫衣女子的緊急救援，讓男遊客救回一命。如今這位紫衣女子救援畫面被醫師PO上網尋人。

臉書粉絲專頁「吳肇鑫～非常的急診室醫師」發文「尋人啟事：尋找『紫衣天使』」，指出在108年11月23日下午，一位男遊客在溪頭突然倒地、呼吸停止，臉色甚至變黑。「就在這千鈞一髮之際，奇蹟出現了，有一位穿著紫色衣服身材纖瘦的女性路人，幾乎在第一分鐘就上前評估病人，隨即判斷為OHCA(醫院外心跳停止），立即就給予標準的CPR。」

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▲醫師發文尋找這位紫衣天使。

吳肇鑫透露，因為這位紫衣女子緊急救援，讓這位男子得以順利恢復意識，並在接受冠狀動脈繞道手術後，在12月16日恢復健康平安出院。吳肇鑫表示，男遊客這次經歷人生中最驚心動魄的一段旅程，幸好「紫衣天使」見義勇為的CPR、溪頭森林遊樂區員工的AED迅速神救援，再加上接下來一連串的救命拼圖環環相扣，讓男遊客最終得以恢復健康。

吳肇鑫直言「如果沒有『紫衣天使』第一張最重要的救命拼圖，男遊客可以說幾乎沒有機會起死回生。」如今男遊客也想知道「紫衣天使」的聯絡方式，吳肇鑫則透過社群力量尋找溪頭「紫衣天使」。