喵星人牽起網友戀情！　可愛大男孩飛6438km「第一次見她」：差一步就交往

▲一隻貓身長大約23到25公分，勞倫斯的貓幫他牽起6438公里外的姻緣。（圖／pakutaso）

記者張靖榕／綜合外電報導

喵星人成把妹神獸！英國28歲男子勞倫斯（Adam Lawrence）在臉書，張貼家貓照片後，吸引了25歲的美國女子霍希（Anna Hosey）按讚，之後兩人聊著聊著就墜入愛河，男方甚至飛越大西洋，只為了和女方見面。登上媒體後，現在兩人的關係介於約會和交往之間。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，平面設計畢業的勞倫斯和髮型設計師霍希，都是臉書社團「這是隻笨貓」（This Cat Is Chonky）成員，互不相識的兩人在霍希加入社團沒多久，就因貓譜出一段曖昧的戀情。

勞倫斯一天在社團裡張貼自己的貓的萌照，在霍希按讚加留言後和對方聊起天來，維持每天文字訊息和視訊聊天的習慣。隨著螢幕裡兩人的感情逐漸升溫，他們都承認有想要親自見見本人的欲望，於是勞倫斯定下機票，飛越4000英哩（約6438公里）來到美國芝加哥，終於和霍希及她的貓基頓（Kidden）見到面。

▲勞倫斯和霍希在芝加哥見到面，兩人都說實際相處下來完全不會尷尬。（圖／翻攝自臉書「Anna Hosey」）

霍希受訪時表示，最近她才剛加入社團，但馬上注意到勞倫斯這個人，便開始瀏覽他的臉書po文和貓的照片，「因為他和他的貓貓都很可愛，我決定要在底下留言。」她說，勞倫斯飛來之後和她一見如故，兩人之間完全沒有尷尬，「基頓通常不會馬上親近人的，但這次不一樣。他們（勞倫斯和基頓）在一起的畫面超可愛！」

現在勞倫斯和霍希還在摸索兩人間的關係，大概是在約會和交往之間，畢竟各自的家相隔一片大西洋，需要磨合的還有很多。不過霍希已經決定2020年2月飛去英國找她的「可愛大男孩」，之後還要看兩人怎麼討論。