全球百大DJ在南台灣！連續7小時電音轟炸高雄　給你最嗨「白色耶誕嘉年華」

▲《I AM WHITE 白色聖誕電音嘉年華》邀請到荷蘭電音小王子、西班牙浩室小鮮肉到高雄台糖物流園區帶來電音派對。

生活中心／綜合報導

2019年台灣電音樂迷的心情，隨著幾場成功登陸以及臨時喊卡的戶外大型電子音樂節起起伏伏，就像連續蟬聯3年DJ Mag冠軍的「國民老公」Martin Garrix上週末（14、15日）無法降臨台北大佳河濱公園一樣。但別擔心，他的拜把兄弟「荷蘭電音小王子」Julian Jordan本週日（22日）將和「西班牙浩室小鮮肉」Danny Avila來到高雄統一夢時代購物中心旁、時代大道北側的台糖物流園區，帶來《I AM WHITE 白色聖誕電音嘉年華》，就是要全面轟炸你的聽覺，陪你度過最嗨的電音派對。

全台灣的電音樂迷請注意！《I AM WHITE 白色聖誕電音嘉年華》將在12月22日聖誕節前登陸高雄市，這個在跨年前夕最後一場免費體驗全球百大 DJ 戶外演出的大好機會千萬不能錯過。活動將從當天15：00開始，先由大專院校熱門音樂社擔任開場表演，接著是七囍樂團、本地DJ Asu以及Ghost Pan接力炒熱現場氣氛，而從19：00開始，Julian Jordan 及 Danny Avila就即將壓軸登場，繼續轟炸所有人的耳朵。

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來自荷蘭的「荷蘭電音小王子」 Julian Jordan，自 12 歲發布第一首作品後，即被國際電音大廠 Spinnin’ Records 簽下，並接續在 Doorn Records 和 Revealed Recordings 等知名廠牌發行作品。Julian Jordan 憑藉著多首派對國歌在業界打響名號，他與「國⺠老公」Martin Garrix合作的《Welcome》及 《Glitch》合計在 YouTube 累積超過 4,682 萬次的觀看次數。而向來不受潮流影響、始終專注做自己的Julian，這幾年憑藉著快速累積的豐富現場演出經驗。除了在 2016 年獲得了 MTV 歐洲音樂大獎「最佳荷蘭藝人」的提名；在今年 DJ Mag 的全球百大 DJ 排行榜中獲得第 93 名。

▼「荷蘭電音小王子」Julian Jordan。

而「⻄班牙浩室小鮮肉」 Danny Avila則是從 15 歲起就以 DJ 及 Producer 的身份獨立製作音樂。他在贏得 2011 年 Vicious Music Award「最佳新銳 DJ 獎」後，更被「電音之神」Tiësto 稱為「The Spanish Super Talent」（⻄班牙超級天才），成年後也立刻被 Las Vegas 知名夜店簽下，成為最年輕的駐場 DJ。

▼「⻄班牙浩室小鮮肉」 Danny Avila。

而去年11月推出的《End of The Night》，更在抖音成爲爆紅神曲，並在YouTube擁有萬次的觀看次數。在透過在北美、歐洲、亞洲等地區的巡演，Danny Avila讓世界見識到他極負盛名的舞台摧毀力，更靠著這股躁動的新生力量，站穩聲勢浩大的舞台，讓他拿下今年DJ Mag全球百大 DJ 排行榜的第 41名。

▼Julian Jordan 《Welcome》MV。



▼Danny Avila《End of The Night》 MV