「裸跑弟」何宜德11歲拿大專文憑「史上最年輕」：想當企業家

▲拿到自考專科預審通過單的何宜德。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

人稱「裸跑弟」的南京少年何宜德2日通過審核，今年11歲的他成為「自考史上」年齡最小的大專畢業生。他從小在號稱「鷹爸」的父親栽培下，3歲在雪地裸跑、4歲獨自駕駛帆船出海、5歲開飛機、6歲寫自傳、7歲徒步穿越「死亡之海」羅布泊、9歲小學畢業，預計明年4月能拿到大學畢業證。

根據《錢江晚報》微信公眾號，何宜德表示，自己未來想當一名企業家，現在要為這個目標做準備。過去的兩年半，白天的大部分時間，他都一個人在自習室渡過，每天早上6點起床，8點起到晚上8點半，一共10節課，中間穿插著兩場體育訓練。

▲何宜德的課程表。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

他的父親何烈勝過去11年在兒子的教育上，始終扮演著「鷹爸」的角色，中年得子的他，兒子當初是不足4斤（約8公斤）重的早產兒，還一度被醫生診斷為「疑似腦癱」，最後不顧全家人的阻攔，出院後不久，何宜德被父親丟進溫水裡「游泳」，從此展開了他的「鷹式教育」。

2012年除夕，美國紐約暴雪，清晨氣溫驟降到零下13度，何烈勝想讓兒子以特別的方式迎接新年，於是用乳酪蛋糕作為獎勵，勸說不到4歲的何宜德在跑步中脫下外套，踏著20公分厚的積雪，僅穿一條短褲，何烈勝催促兒子跑完才能回家，在他的要求下，何宜德還赤裸著身體撲倒在雪地裡，做了個伏地挺身。

▲何烈勝陪同兒子駕駛飛機。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

此外，2014年3月的一個周末，眼看雨越下越大，何烈勝帶著6歲的兒子，跳進水溫只有10度的紫霞湖游泳，冰冷的湖水深得探不到底，何宜德害怕地大哭起來，看到兒子膽怯，何烈勝反而拿走兒子的游泳圈。

▲父子倆在考場擊掌。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

為了子女的教育方式，何烈勝多次與妻子爭執，何宜德自考大專畢業審核通過，何烈勝沉浸在兒子大專畢業的快樂中，興奮了整整一周，不斷地對妻子說，「你看，兒子多厲害！」眼下何宜德還在依照父親的期盼，攻讀自考南京大學人力資源管理專業，目前他已經通過9門課，如果順利，明年4月，12歲的他或許能拿到大學畢業證。

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