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川普彈劾案幾乎篤定被參院檔下　共和黨嚴防「關鍵4票」倒戈

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▲美國總統川普（Donald Trump）（圖／達志影像／美聯社）

▲川普彈劾案即使在眾議院全院表決中通過，也幾乎篤定會被參議院檔下。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國聯邦眾議院預定18日對總統川普彈劾案進行全院表決，一旦通過將交由參議院進行彈劾審理。由於民主黨在眾院佔主導地位，因此彈劾案幾乎篤定會走至參院審判這一步。美國媒體分析，雖然參院由共和黨主導，但只要有4位溫和派議員倒戈，打亂共和黨迅速否決彈劾案的算盤。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和黨在參議院擁有53席，民主黨則佔有47席，而必須至少有67名議員贊成彈劾，換句話說得有超過20名共和黨員倒戈，才有可能將川普免職。

不過，民主黨仍可以爭取少部分中間派共和黨人的支持，取得關鍵的51票同意，進而在參議院採去更多行動，例如強制更多證人出面作證，或是要求取得更多文件等。

外界認為，包括緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）近期頻頻與川普切割，田納西州參議員亞歷山大（Lamar Alexander）即將退休，可能無意為川普護航，猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）則是本來就與川普不對盤，他們都有可能投下關鍵性的贊成票。

共和黨高層則希望能速戰速決，直接以多數優勢參議院否決彈劾案，無須再傳喚證人作證，避免夜長夢多。參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）一直竭力避免跑票情況出現。

麥康納17日就拒絕了參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的呼籲，不允許參議院彈劾審判中傳喚證人。麥康納表示，參議院的職責是「判決」，既然眾議院所則發起彈劾調查，善盡「調查」就是他們的責任。

舒默15日透過公開信向麥康納表示，希望在參議院審議期間傳喚前國安顧問波頓（John Bolton）以及代理白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）作證。2人原本都拒絕在眾議院調查階段出面作證。

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