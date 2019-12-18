選前再爆震撼彈！女牌咖新莊買房宅　600萬金流「來自韓國瑜」

圖文／鏡週刊

國民黨總統候選人韓國瑜與女牌咖「王小姐」的關係再掀驚人發展，雖然美麗島電子報董事長吳子嘉爆料指控兩人有私生女涉嫌妨害名譽遭起訴，但本刊調查，本名王安莉的王小姐購買新莊房產簽約前履約專戶曾有一筆600萬資金匯入戶頭，金流證實輾轉來自韓國瑜。

知情人士透露，2013年韓國瑜先匯600萬元至王小姐的二姊帳戶，沒多久錢就轉入王小姐戶頭，再入購屋履約專戶內。

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知情人士透露，王安莉在今年6月小三風波延燒過後，一度改住到朋友家避風頭，就連原本獲韓國瑜拔擢進入在北農公司上班的弟弟，也改調到第一果菜批發市場，但風波暫歇後，王安莉就已回到新莊住處，也就是王安莉自購的社區大樓。

本刊調查，王安莉這筆600萬元的金流曝光，在相關卷證當中，來源是王安莉的二姊戶頭，而該戶頭的匯款來源就是韓國瑜，但比較可議的是，韓匯款給王安莉的時間，是在2013年，距離韓在2012年底接任北農總經理並不久，韓國瑜究竟從何取得這筆巨款，未來恐怕有待韓國瑜進一步出面釐清。

本刊調查，台北地檢署去年偵辦韓國瑜所涉北農弊案時，曾赴王小姐家中進行搜索，當時即掌握王的親屬及匯款相關資料，並密集約談相關人，至於一開始名嘴影射是「王小姐」的王可莉，與王安莉是親姊妹，被影射是韓國瑜私生女的5、6歲小女孩，其實是王可莉的外孫女。

外界對於王小姐身分始終霧裡看花。本刊掌握，王小姐本名王安莉，是一名書商，撫養一對兒女，並與老公離婚十幾年，因為黃文財關係才認識韓國瑜，王安莉對辦案人員仍然堅稱，與韓國瑜只是牌咖關係。



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