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台南水泥車猛衝600m！輾撞7車釀5傷…男騎士捲入車底「卡輪胎」慘死

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記者林悅、鄒鎮宇／台南報導

台南市東區裕義路、裕農路口16日發生死亡車禍事件，63歲許姓男子駕駛的水泥預拌車疑似剎車失靈，直接衝向正在等紅燈的車群，導致6人受傷，其中50歲劉姓男騎士當場卡在車輪下身亡。警方已經許男帶回偵訊，詳細肇事原因還有待釐清。

警方表示，許男16日7時34分駕駛公司的水泥車，行經裕農路、裕義路口時，沿路擦撞汽機車，先在永康區撞上1輛汽車、2輛機車，導致2人受傷，後再東區撞上4輛機車，造成1死3傷，共1死5傷事故。

警消獲報後立刻到場，由於劉姓騎士遭輾過後，卡在水泥車輪胎底下，只好使用千斤頂、吊車將水泥車吊起，才讓劉男脫困，但當下劉早已無呼吸心跳，送醫搶救後不治身亡。

此外，受傷的機車騎士中一名60歲男子腰部、雙腿疼痛，送往奇美醫院救治、一名33歲男子左小腿開放性骨折，送往成大醫院、另名63歲男子右腳疼痛、左腳踝擦傷，送奇美醫院救治。

許男表示，他從國道一號大灣交流道下來後，聽到車底盤有東西掉落的聲音，本想停下查看是否有故障，但突然踩不到剎車、也沒有手剎車可以拉，一路往下衝才撞上汽機車，直到撞上路口分隔島花台才停下。

許男透露，他有駕駛水泥車20年經驗，次輛水泥車是公司26年的老車，但今年9月才剛驗車通過，不了解為何會出事故。警方指出，除了司機肇事責任之外，也會追查公司有無善盡車輛保養維修的責任。

▼警方將追查肇事駕駛及水泥車公司的責任歸屬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區裕義路、裕農路口，1輛水泥預拌車與7輛汽機車發生車禍，現場有6人受傷，其中1名機車騎士卡進車底輪胎下，搶救脫困已無生命跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區裕義路、裕農路口，1輛水泥預拌車與7輛汽機車發生車禍，現場有6人受傷，其中1名機車騎士卡進車底輪胎下，搶救脫困已無生命跡象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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