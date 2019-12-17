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她6年前遺失身分證　近日驚覺「多了個老公」房子也不能買

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▲▼示意圖,夫妻吵架,衝突,危機,失望,情感,丈夫,孤單,情人,結婚,戒指,鑽石,訂婚,成人,花束,新娘,新郎（圖／123RF）

▲結婚示意圖，非本文當事人（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

貴州代姓女子日前為了買房在查詢資料時，發現自己居然「結了兩次婚」。她說自己2013年時曾遺失過身分證，但很快進行了補辦，沒想到還是被冒用，而且因為重複登記結婚，審核資料沒辦法通過，暫時無法完成購房程序，可能還需要支付違約金，然而當地的民政局表示，無法撤銷該條紀錄。

《澎湃新聞》報導，代姓女子的「兩次婚姻」紀錄，分別是她與黃姓男友於2011年在重慶市銅梁民政局登記結婚；另一次是與素不相識的王姓男子於2013年在河北省邯鄲市臨漳縣民政局登記結婚。

當地民政局工作人員表示，沒有權限撤銷個人婚姻登記，只有在當事人受脅迫結婚，並有公安局的證明的情況下，才能撤銷相關記錄，目前建議代姓女子走法律訴訟途徑。

工作人員也表示，代姓女子口中的「冒名登記結婚者」，登記時身份證、戶口本等手續齊全，工作人員按程式進行登記。此外，大陸的婚姻登記訊息全國聯網是2018年年底才出現的，因此2013年時還無法查詢到省外的婚姻登記訊息，所以當時民政局無法查詢到她已進行過婚姻登記。

代姓女子表示，她在本月15日趕到河北，想撤銷婚姻登記紀錄，但跑了多個部門，被告知還是需要走法律途徑，但她覺得走法律管道很慢，而且家裡還有三個孩子，有一個才兩歲，不能一直待在外地。

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