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嘉市親民措施／免請假戶政親送身分證　國中學子「轉大人」

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▲▼嘉市親民措施學子初領身分證，歡喜轉大人。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市親民措施，學子免請假可領身分證，迎接人生重要時刻，歡喜轉大人。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義巿政府民政處每年辦理「初領身分證親送到校」的便民服務，讓學生不用請假申辦，在學校就可以領到人生中最重要的證明文件「國民身分證」，今年剛領到身分證的同學興奮得眉飛色舞，感覺瞬間「轉大人」。

▲▼嘉市親民措施學子初領身分證，歡喜轉大人。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市親民措施推申辦身分證送到校。（圖／記者翁伊森翻攝）

民生國中國三學子日前在嘉義民政處協助下喜領身分證。滿14歲尚未自行申請身分證的同學，透過老師協助人貌確認，由戶政事務所派員到校收取照片、戶口名簿及身分證申請書，將做好的身分證送到學校，再由導師轉發到手，完全不用請假，實在「足感心」。

學生們拿到身分證彷彿瞬間「轉大人」，覺得很多事可以獨立自主，學生江盈瑩興奮表示：「拿到身分證代表長大了，覺得辦事變方便」；學生郭峰瑜說：「知道自己的身份證字號了！好長一串要快點背起來。」；學生陳子宏則是表示：「可以請爸媽帶著自己買自己專屬的手機。」

學生們再大人提醒下，對保護個資和身分證也很有概念，紛紛表示「身分證字號不可隨便洩漏，會被拿去做壞事」，大家一起拍大合照時，也知道要用手指把號碼遮起來拍，學習保管自己的身分證，養成成熟、負責的態度和觀念。

嘉義巿政府民政處指出，戶籍法第57條規定「有戶籍國民年滿14歲者，應申請初領國民身分證」。市政府每年9月至10月開辦「初領身分證親送到校」服務，家長、學生再也不用請假奔波申辦初領，今年嘉義市共有12所公、私立國中，總計1,497位學生申請，順利交由學校轉發。其中民生國中共申辦354張，11月13日民政處科長李枝容、西區戶政事務所主任許猛欽等特別前往民生國中，關心學生初領身分證情形，亦呼籲相關注意事項。

民政處提醒初領身分證學子，身分證是證明個人身分最基本、最重要的證明文件，一旦洩漏有可能被盜用身分，衍生各種犯罪問題。目前很多偽冒領國民身分證案件，用來申辦行動電話、借錢，甚至被詐騙集團利用，不可不防，所以叮嚀初領國民身分證的「小大人們」，一定要好好妥善保管使用。

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