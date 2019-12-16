錄下正妹練有氧！噁男被解約辯「不是癡漢」...怒告健身房竟獲賠6千

▲顏男偷拍女生練有氧後，被解約卻怒告健身房。（圖／翻攝自pixabay，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

現代人漸漸對於健康有些意識，不少人都會選擇上健身房運動，就是希望練出好身材。不過，新北市一名顏姓男子日前偷拍女生練有氧，被業者出面制止。事後業者幫忙雙方協調，最後依照契約規定，要解除顏男會員資格，沒想到對方不僅不認錯，還嗆「你們如果終止，就換我告你們」。

據《TVBS新聞網》報導，健身房業者指出，當時有一名女生會員正在做有氧，加上是穿較清涼的運動裝，顏男就站在她背後約一、兩公尺處，拿著手機錄影。事後，顏男被客訴涉嫌偷拍，同時被業者制止該行為，店長也依合約向他告知，「如果影響到他人權益，無論視覺上還是心理上，被人提出負面投訴，都會有權利停止，甚至是取消會員會籍」。

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不料，顏男卻態度強硬指出，「你如果看監視器，你就會知道，其實我根本離的有點距離，也不是說刻意，也不是說跑到她前面，好像癡漢一樣，假設你因為這樣子終止（合約），因為我不同意啊，你們如果終止，就換我告你們。」

其實，業者曾向顏男表示，可以依比例退費，卻遭對方回嗆「我要是接受了，怎麼會有『權利』提告」，同時堅持向業者提告。顏男先提告強制罪不起訴，後來又告民事債務不履行，最後被法院判勝訴，業者竟然要賠償他6000元。對此，業者非常不滿，同時也很無奈，表示「明明就是他的道德有問題，反而是我們還要陪他打官司」。

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