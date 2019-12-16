香港七旬清潔工被砸死案：5人被捕均獲保釋　真兇仍在逃

▲清潔工遭黑衣人砸死。（圖／翻攝臉書社團「無敵新聞香港」）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一位七旬清潔工在上水慘遭示威者扔磚頭砸中頭部死亡，警方上週二（10日）懸紅80萬港元（約新台幣311萬元）欲緝拿真兇。據了解，5人13日被新界北警區重案組警察逮捕，涉嫌與案件有關，不過，15日均獲准保釋，須分別於本月下旬及明年2月上旬向警方報到。

據《星島日報》報導，警方本月13日在上水及大埔拘捕該3名男子及2名女子，年齡在15至18歲之間，他們涉嫌謀殺、參與暴動及傷人。

被捕5人分別為劉X龍（16歲），無業，住上水清河邨；陳X廷（16歲），職訓局學生，其兄陳X勳（18歲），無業，同住祥龍圍邨；少女陸X熹（16歲），在大哺一中學讀中五，住丙崗村村屋；少女潘X瑤（15歲），無業，住馬鞍山錦豐苑，她是劉X龍的女友，經常在清河邨留宿。

警方表示，一名70歲中國籍男子羅長清﹙死者﹚2019年11月13日早上約11時52分途經新界上水龍運街二號北區大會堂外馬路時，被人投擲硬物擊中頭部受傷，於次日傷重死亡。

▲事發畫面。（圖／翻攝自Hon Kai C臉書）

事後，新界北總區重案組追查，綜合媒體播放片段及附近一帶店鋪「天眼」片段，發現有5名青少年男女在事發前曾在北區大會堂200米外的彩園商場流連。

警員逮捕5位嫌疑人，不過調查後初步相信他們不涉及砸死羅長清，但懷疑劉X龍與陳X廷同涉及嚴重傷人。

目前，警方正在繼續追緝在逃真兇。

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