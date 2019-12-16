Mac Pro到底能不能當刨絲器　iFixit實機「刨」給你看

▲iFixit實測Mac Pro刨起司。（圖／翻攝自YouTube／iFixit）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果全新Mac Pro已於上周在部分國家正式發售，為使這台「效能怪獸」能有效散熱，蘋果為其設計了圓孔網格機殼，被許多網友調侃像是刨絲器。知名的國外拆解網站iFixit日前收到實機，並於YouTube直播搶先分享，除了講解內部結構外，更實機測試「刨起司」。

iFixit首席拆解工程師Samantha Goldheart及通訊總監Kay-Kay Clapp日前在YouTube直播分享第一時間拿到的Mac Pro實機。影片中較著重於介紹新版Mac Pro的外殼及硬體的內部設計，消費者實際上就像是購買一台台式機之類的PC，蘋果在其中留有空間讓消費者可擴充其他配件，如RAM等。影片中指出，用戶僅需透過十字螺絲起子即可打開和配置Mac Pro。如果要添加更多SSD則必須聯繫蘋果。

而新版Mac Pro除了效能外，其外型設計也相當引人注目，據蘋果的說法，Mac Pro晶格設計的靈感來自於分子晶體結構自然形成的現象，晶格是連續交錯的半球形立體網絡，可增加表面積、優化通風效果與結構強度。

iFixit在直播中實測用Mac Pro外殼刨起司，實測結果顯示，Mac Pro並不是一款好用的刨絲器。起司不僅會堵住Mac Pro圓孔網格，順利刨下來的起司量也很少。

iFixit預計將於本周發布Mac Pro‌的拆解報告，屆時即可進一步了解Mac Pro‌的內部配置及可修復指標。

Mac Pro為蘋果目前所推出性能最強大的產品，最高可搭載28核心2.5GHz Intel Xeon W處理器、配備1.5TB的2933MHz RAM及4TB SSD，其擁有8個擴充插槽，藉此實現高性能、高擴展性及可配置性。而與其同時推出的還有Pro Display XDR顯示器，該機款為蘋果最高階顯示器，為史上第一部32吋Retina 6K顯示器，亮度最高可達1600 nit，對比度可達驚人的 1,000,000：1。

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