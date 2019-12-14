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AirPods單季銷售將吸1200億！取代iPod歷史地位　與Apple Watch成為蘋果金雞母

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▲▼AirPods Pro,AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲AirPods Pro（左）與AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合外電報導

蘋果耳機AirPods Pro銷售亮眼，帶動蘋果穿戴設備的業務成績。新的研究報告預測，AirPods單季收入將很快超過蘋果公司2007年iPod鼎盛時期——40億美元（約新台幣1210億元）的單季收入。

最新型的AirPods Pro主打防汗抗水，而且擁有降噪功能，讓聽眾可以沉浸享受音樂。根據Asymco的研究報告關於蘋果可穿戴設備的季度收入，調查指出，Apple Watch在2018年Q4單季收入超過40億美元， 而AirPods在成績上也急起直追。

報告上的「可穿戴設備」的類別，難以分辨何者單個商品的明確收入，因為蘋果公司並未出示這些數據，然而，透過總類別銷售數據扣除Apple Watch的銷售數字，即可估算出AirPods的銷售量。

分析師指出，Apple Watch在假期間超越了iPod顛峰時期的銷售量，也就是超過iPod於2007年第4季的40億美元銷售量。如今，AirPods可望也超過iPod的銷售量，成為蘋果最具代表商品之一。

這篇報告預計，「可穿戴設備」年增率可成長超過50%，Apple Watch與AirPods將會繼續獲得青睞，成為蘋果的「金雞母」。

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