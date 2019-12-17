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短命App！模擬iPod介面在iPhone播音樂　遭蘋果強制下架「因用戶會誤解是官方版」

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▲iPod。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲類似經典iPod的「Rewound」App上架不到一個禮拜就被下架。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／外電報導

資深果迷一定記得iPod最經典的點按式選盤，上週，有位程式開發者開發出一款iPhone專用音樂播放器「Rewound」App，它的介面彷彿就像經典iPod，用戶可在更換主題後，模擬點按式選盤的操作體驗，讓不少資深果粉感到驚喜。可惜的是，這款App剛上架不久，就被蘋果給撤下了，原因是它複製了 iPod 的設計，讓用戶可能會將其誤認為是蘋果官方的產品。

對於「Rewound」複製 iPod 的設計，並對用戶收取 Apple Music 的費用，人們可能會誤以為是蘋果自行推出應用程式的質疑，開發者安斯洛（Louis Anslow）表示，「Rewound」應用程式具有非常基本的界面，看上去與蘋果應用程式完全不同，並且沒有預裝iPod Classic Skin。

程式開發者安斯洛（Louis Anslow）表示，將嘗試以其他方式設法將應用程式重新上線。目前籌資平台GoFundMe也將幫助支持「Rewound」電腦版應用程式和Android系統的開發。

但安斯洛也指出其中的不確定性。他表示，還不清楚蘋果是否會允許「Rewound」回歸App Store，並且暫時無法承諾未來應用程式的完整版本。

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