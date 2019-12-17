英特爾斥資605億收購以色列AI晶片商Habana Labs　搶攻人工智能晶片商機

▲英特爾宣布收購以色列 AI 晶片商 Habana Labs。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據 路透 報導，英特爾週一宣布，以約20億美元（約605.25億新台幣）的價格收購了以色列人工智能（AI）晶片製造商Habana Labs，尋求擴大AI產品組合，增強其數據中心業務。英特爾近年來進行了一系列與人工智能相關的收購交易，包括Movidius，Nervana、Altera和Mobileye。

Habana Labs未來將繼續由當前的管理團隊領導一個獨立的業務部門，且仍以以色列為基地，向英特爾的數據平台部門報告。

英特爾預計，AI晶片將會快速成長，到2024年市場將超過250億美元（約7565.75億新台幣），其AI驅動收入今年相比2018年增長了20％，超過35億美元（約1059億新台幣）。隨著個人電腦銷售的停滯，英特爾越來越依賴數據中心的銷售。

英特爾自1974年在以色列開展業務以來，已在該國擁有重要的業務量，並成為該國最大的出口商之一。去年3月，它錯過了收購以色列AI晶片商Mellanox的機會，終於在今年12月完成對同樣位於以色列的AI晶片商Habana Labs的收購。

▲英特爾近年不斷加強在晶片處理器的競爭力。（圖／業者提供）

Habana Labs成立於2016年，是一家AI處理器公司，具有高性能的AI訓練處理器技術，在以色列、加州、中國、波蘭都設有營運據點。迄今為止，它已經籌資了1.2億美元（約36.3億新台幣），其中包括去年由英特爾投資牽線的7500萬美元（約22.7億新台幣）。

Habana Labs在6月發布了新的Gaudi AI訓練處理器，它們表示Gaudi AI將提供更快的處理速度，與英特爾競爭對手Nvidia Corp.所提供類似的產品來競爭。

英特爾數據平台部門的總經理Navin Shenoy受路透採訪時表示，每套晶片都旨在數據中心內進行所謂的深度學習，無論是幫助汽車自動駕駛還是在數據中心內訓練機器演算法。

Shenoy說：「我們從客戶那裡聽到市場存在一系列不同的需求。市場機會足夠大，我們可以建立專門的產品組合來解決問題，並能讓客戶有良好的體驗。」

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