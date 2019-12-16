墨西哥郊區農場挖出50具屍體　具是失蹤人口

▲ 墨西哥毒梟猖獗，在米卻肯州（Michoacan）有13名警察遭到突襲槍殺。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

墨西哥哈利斯科州州首府瓜達拉哈拉（Guadalajara）一座郊區農場11月22日挖掘發現至少50具屍體，目前已查出其中13人的身份，他們都被列為失蹤人口，調查仍在持續。警方指出，這種祕密的埋葬地點，經常是罪犯用來處置屍體的方法。

根據voanews報導，上月22日在農場發現50具屍體後，墨西哥當局立刻開始調查，直到本(12)月13日確定證據收集完畢。初步跡象顯示，已被查出的13名受害者中，有12名男性和1名女性。當局調查辦公室發表聲明，「調查仍會繼續，目的是希望查明受害者的身份，以及找出整起事件的凶手。」

▼ 瓜達拉哈拉是墨西哥哈利斯科州的首府。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

Jalisco New Generation是墨西哥最囂張的販毒團體之一，該集團的大本營就在哈利斯科州，從2006年的毒品戰爭開始以來，至少有4萬人列為失蹤人口，而這也不是第一次在當地發現屍體。今年7月在瓜達拉哈拉一棟民宅的院子裡，挖掘出21具人類屍體。今年1月至11月之間，哈利斯科州已發生近2,500起謀殺案。

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