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台企聯疾呼「延長春節加班機時間」　稱上海等地一票難求

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▲春秋航空率先推出2019年春節加班機規劃。（圖／翻攝大陸網站）

▲春秋航空推出2020年台灣民眾返鄉套票。（圖／翻攝大陸網站）

記者陳政錄／上海報導

2020年春節前夕，台灣將舉行總統、立委選舉，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會昨（16）日晚間發出聲明稱，屆時有大批鄉親往來兩岸，大陸部分繁忙航點返台航班將出現運力緊張的情況。為此，台企聯再次呼籲，希望「延長2020年春節加班機執行時間。」

台企聯指出，我會今年9月以來應廣大台商和鄉親所請，多次向兩岸民航主管部門提出呼籲。其中，「獲得大陸民航主管部門積極回應，但遺憾的是，台民航主管部門卻一再拒絕。」

▲▼大陸全國台企聯總會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台企聯總會長李政宏。（圖／記者陳政錄攝）

台企聯表示，近日，大陸許多地方的台協台胞反映，明年1月8到10日，上海等地繁忙機場返台航班已出現一票難求的情況，因此，我們再次緊急呼籲台灣民航主管部門，充分考慮台胞訴求，盡快就延長兩岸春節加班機執行時間做出明確安排。

據了解，今年春節為1月25日，按照過往兩岸相關協議規定，特定節日加班機時間範圍為14日，往前推洽為1月11日大選投票日；大陸民航網站日前曾報導稱，大陸民航業務技術人員多次就適當延長明年春節加班機的執行時間與台方溝通，便利兩岸航空業者自2020年1月4日至2月15日期間安排春節加班機，但台灣民航主管方面已明確拒絕。

目前，台企聯已經與大陸國航、東航、南航、海航、廈航、吉祥航空、春秋航空、川航、山航、深航等10家航空公司談妥，以現有運力，提供大陸台商、台灣民眾一次往返機票和綁定2020年春節的兩次往返套票，以上海為例，若在2020大選、春節時段兩次往返兩岸，總票價為3600元人民幣（約合新台幣15,493元 ），一趟1800元人民幣。

按照台企聯已向大陸航空公司，爭取的兩段套票使用時間，最早可使用的返台時間為12月27日，最晚可使用的返回大陸時間為2月29日。

對上述訊息，我陸委會曾表示，「目前兩岸民航主管部門仍在聯繫處理春節加班機相關事宜」，且因陸客來台大量縮減，兩岸定期航班尚有大量運能未被運用，民航局正循例調查需求。

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