時間記好！「澎湖、金門」第2波春節加班機來了　12/17統一開賣

▲澎湖、金門第二波春節加班機自17日下午6時開放訂位，馬組航線則尚有空位。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

為應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今（11）日宣布，目前需求較高的金門及澎湖航線已規劃第二波加班機，將自12月17日下午6時至8時統一開放訂位。民航局同時指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

明年春節離島管制航線澎湖、金門、馬祖先前已分別於11月26日至28日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司並依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機。

請繼續往下閱讀...

▲金門、澎湖第二波春節加班機，將自12月17日下午6時至8時開放訂位。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

其中，金門航線提供4,322個座位數，澎湖航線提供5,894個座位數，總計提供10,216個座位數；至於馬祖航線部分，目前大部分航班仍尚有空位。

金門、澎湖第二波春節加班機將自12月17日下午6時至8時統一開放訂位，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，訂票日回歸正常機制於3日內完成開票（例如12月17日訂票者，應於12月19日前完成開票）。

▲尖峰時段往返台灣、離島機票會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

民航局提醒，這次春節假期，於尖峰時段明年1月22日至27日台灣出發往離島方向，以及明年1月27日至2月2日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制。

退票期限規定也為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。另提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10%之退票費用。