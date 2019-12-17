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超商都有賣！外國Youtuber瘋「糙米漿懶人冬季美食」　嚐後大喊：來到天堂

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▲▼統一糙米漿。（圖／取自即新聞）

▲兩位外國Youtuber都上傳自己的「糙米漿創意料理」，讓網友大喊，「我第一次知道可以這樣吃。」（圖／翻攝自即新聞，下同）

消費中心／綜合報導

台灣身為美食王國，不管是正餐、甜點還是飲品都享譽國際，外國人只要一聽到「台灣」，就會聯想到許多令人口水直流的美食。近日兩位外國Youtuber小貝、芒果不約而同都拍出自己心中的台灣美食「米漿」，並大玩創意，用超商就可以買到的統一陽光糙米漿端出「糙米漿湯圓」以及「糙米漿法式吐司」兩道懶人美食，讓網友看了都留言說，「第一次知道米漿有這種操作，我回家就要來試試看！」

說到米漿推廣大使，被戲稱「米漿星人」的知名Youtuber小貝絕對是名列前茅，不管什麼類型的片子，總是能看到他喝著米漿介紹，甚至在衣服上印了「米漿」，只因為第一次嚐到時就愛上濃郁的口感。這次小貝用統陽光一糙米漿製作「糙米漿湯圓」，先將米漿倒入鍋子中，再加入豆花不斷攪拌，只見陣陣米香傳出來，甚至在5公尺之外都可以聞到，讓小貝興奮大喊「香味真的好濃，好像談戀愛喔！」，最後再放進芝麻湯圓，撈起來晶瑩剔透的樣子就讓人食慾大開，還沒咬下去陣陣米香就撲鼻而來，嚐一口湯頭就發現米漿濃郁氣息爆發，配上芝麻湯圓的甜味，讓小貝不禁大喊，「根本是台灣冬季第一美食。」、「米漿絕對是世界上最好喝的東西。」

▼糙米漿加熱後的香氣逼人，站在五公尺外都可以聞到米香，讓小貝大喊，「真的像置身天堂。」

▲▼ 統一糙米漿 。（圖／翻攝自即新聞）▲▼ 統一糙米漿 。（圖／翻攝自即新聞）

而另外一位在台灣生活的韓國Youtuber芒果也說，因為韓國冬天很冷，為了禦寒很喜歡喝米酒還有甜米釀，尤其是奶奶做的甜米釀，有暖暖的家鄉味，她就問了朋友在台灣冬天怎麼禦寒。朋友立馬推薦可以去超商買糙米漿，芒果嘗試後發現，口感很濃稠、喝起來很有飽足感，而且價格很親民，仔細看了一下包裝上營養成分，發現除了糙米以外，還有芝麻、花生等，營養十分均衡。回到家後芒果突然靈感乍現，決定挑戰「糙米漿法式吐司」，先將米漿倒入碗中加入雞蛋，攪拌均勻成「米漿蛋液」，再把吐司將兩面均勻吸滿蛋液，放入平底鍋煎到金黃色就完成了，咬下去口感超濃郁，米香很重，顏色也超漂亮、製作超簡單，很適合三五好友看球賽時一起吃。

網友看完兩位影片都紛紛表示，「米漿真的是一喝就上癮，而且超有飽足感根本可以當一餐」、「小時候媽媽最愛買糙米漿給我喝，熱熱喝超溫暖」、「糙米漿湯圓好酷，以前用花生牛奶都會很甜，明天來試試看」、「糙米漿我也喜歡統一，超商就買得到口感又超濃郁。」

▼芒果被朋友推薦，到超商嚐試糙米漿，喝完後大讚，「很濃郁、很有飽足感」。

▲▼ 統一糙米漿

▲▼ 統一糙米漿 。（圖／翻攝自即新聞）

這樣的國民美食，只要在超商就可以輕易入手，不管是早上來杯熱熱的糙米漿暖心，為活力的一天打開序幕，或是下班後來個糙米漿創意特調，跟著小貝、芒果一起發掘糙米漿創意料理的各種可能，讓統一陽光糙米漿營養你的生活吧。

▼小貝做的糙米漿芝麻湯圓讓人食指大動。

▲▼ 統一糙米漿

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