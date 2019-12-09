科技藝術下鄉　3D行動電影車走入宜蘭偏鄉校園

▲▼戴上3D眼鏡，小朋友們歡喜看3D行動電影。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「變形金剛」3D電影車！宜縣府與美力台灣電影團隊合作舉辦「3D行動電影車校園巡迴場」，將於12月5日至12月19日到南澳、大同等偏鄉小學放映多部3D電影，藉以鼓勵孩子汲取影片中環境、生態、生命教育的知識，加深學習印象，並透過影像故事及情感，培育偏鄉學童認識台灣、也能深刻感受這塊土地的溫度。

被孩子稱作「變形金剛」的3D電影車，自2014年開跑至今走進1千600所偏鄉學校、100多間育幼院、養老院，並舉辦1千900多場的電影教育播映活動，車子行駛的里程幾乎可繞行臺灣190圈了！

創辦人曲全立導演初期甚至把工作室賣掉籌措經費，只為了讓偏鄉學童都有機會看3D電影、帶孩子們勇敢作夢，他認為「美力台灣3D行動電影院」就是一個星星之火的希望，可點燃孩子的夢想並延續下去，綿延點亮下一代的台灣。

3D電影車將於12月5日至12月19日到南澳、大同、三星、壯圍、頭城、蘇澳等偏鄉小學放映多部3D電影，活動共有5部影片，包含隨著3D鏡頭潛入深海，引領孩子喚醒對海洋生態環境保育之心的「愛上藍色珊瑚礁」；見證2009年八八風後災人與自然強軔生命力的「回家」：遠離城市喧囂、看見自然之美的「愛上花仙子」；獲得2013年世界3D大獎，真實紀錄台灣美麗的文化與風景的「3D台灣」；用10年紀錄10個瀕臨消失的台灣美景與100個將被遺忘的傳統匠師的「美力台灣3D」。

宜蘭縣長林姿妙表示，縣府持續推動影展、影視音課程等活動，於各鄉鎮撒下影像創作的種子 此次更將AR科技帶進偏鄉，除了讓孩子們欣賞栩栩如生的影像，開拓他們前所未有的視野，更期待能拋磚引玉，吸引更多單位及民眾共襄盛舉，支持3D行動電影車駛入全臺偏鄉，傳遞對土地的關懷與熱情！

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