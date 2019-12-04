寬悦花園酒店《聖誕點燈》　送暖社福團體

▲▼ 寬悦花園酒店聖誕點燈做公益 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

聖誕節前夕，嘉義市寬悦花園酒店《聖誕點燈》公益活動4日在嘉義市長黃敏惠、寬悦花園酒店董事長蕭友信、執行董事劉映雪、總經理王覺非、市府觀光新聞處長張婉芬、嘉義市修緣育幼院董事長盧宗明、嘉義縣仲埔教養院長黃宏玉、市議員傅大偉、王廣禮里長等貴賓見證下進行點燈儀式，現場最引人注目的還有由寬悅李哲松廚藝總監團隊所操刀設計、精心訂製長達2米，象徵阿里山神木的巨大造型蛋糕，也將分送給需要照顧的大小朋友。

▲▼ 寬悦花園酒店捐助白米、日用品給社福團體 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，嘉義市不缺少美，缺少發現。最美的人心存在於每個角落。寬悅花園酒店以民間企業的力量動起來，發揮企業社會責任，照顧到需要照顧的大、小朋友，透過聖誕點燈，更看到無限的希望與未來，感謝寬悅扮演幸福推手，讓嘉義市充滿更多的溫暖與關懷。

黃敏惠強調，今年交通部觀光局的「擴大秋冬遊補助專案」，嘉義市已經申請第四波補助，累計補助金額已經有8千萬元，從9月1日到11月底，已經有11.6萬人來到嘉義市體驗旅遊，創造2億以上的經濟產值。感謝飯店業者讓全國各地的旅客看到嘉義市觀光的實力，嘉義市的旅館飯店各有特色，每一次來都可以享受不一樣主題與優惠的飯店。

寬悦花園酒店董事長蕭友信談到，他們秉持著愛心不落人後的精神，希望能夠拋磚引玉，讓更多人投入關懷社會上每個角落的弱勢團體。今天除了公益點燈，特別準備代表阿里山神木特色的大蛋糕，與現場大、小朋友一起享用。劉映雪執行董事則表示，希望透過實地的見面互動來傳達心意，讓需要關懷的族群能夠真實感受到來自社會上的溫暖。