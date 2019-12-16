愛情摩天輪被卡關好氣！　韓國瑜轟林佳龍「完全狀況外」

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜16日回高雄，出席「高雄浪漫星據點-用點線面串起愛情產業鏈」現場品嘗在地美食，搭上旋轉木馬，心情看上相當不錯。但被問到有關愛情摩天輪一事，韓國瑜回擊交通部長林佳龍，他說「林佳龍完全狀況外」、「如果動不動用藍綠來作為交通部執政的標準，林佳龍部長是『不及格』的」。

▲國民黨總統參選人韓國瑜品嘗在地美食。（圖／記者洪正達攝）

高雄愛情摩天輪進度停滯，高市府指出是交通部「卡韓」不簽土地協議書。不過交通部長林佳龍16日則回應「韓市長的政見實際上遇到困難，但不應該把責任推給別人，他應該要好好檢視一下土地的取、開發計畫跟許可，這些過程都是需要大家協調的，不要只是放話。」他還要韓去看看台中港三井Outlet摩天輪是如何在2年內生出來，強調韓不要把政見跳票當藉口推給別人。

▲韓國瑜出席高雄浪漫星據點，搭乘旋轉木馬。（圖／記者洪正達攝）

但韓國瑜也反擊，「林佳龍部長完全狀況外，麻煩他去好好督導自己的部屬」，「請林佳龍部長調整心態，高雄市觀光產業以及愛情摩天輪，如果推展的成功是全高雄市的成功，絕對不是韓國瑜個人的成功，如果動不動用藍綠來作為交通部執政的標準，林佳龍部長是『不及格』的，麻煩他再去問清楚、查明白，你中央不給高雄錢，你最少你要給我政策，你不給我政策，你要給我祝福，你現在錢也不給，政策也不給祝福也不給。天天卡韓唱衰高雄，甚至民進黨還揚言高雄人對不起台灣人，這種執政黨的心態太可怕、太可怕，希望林佳龍部長好好的查一下。」

另外，有媒體提問有關PTT出現有網友指出愛河變髒，是出自卡神網軍的帳號，韓國瑜則感嘆，「我們這一年的執政真的是跌跌撞撞，時常在一片烏雲之下來推展高雄市政，我們做任何的努力，透過1450網軍通通抹黑，高雄市這一年來被抹黑的情況嚴重到什麼程度？樹上多掉幾片葉子都是韓國瑜團隊的錯誤，已經嚴重到這種程度。事實上，高雄市的民眾非常的清楚，我們的路平、水溝、燈亮、雙語教育、青年局創業、未婚媽媽照顧，農產品水產品外，事實上，高雄這一年是欣欣向榮，所以希望高雄市民跟全台灣的朋友要相信高雄在進步，不要被網路帶風向。」

「時間對我們來說完全沒用！」