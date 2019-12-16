「厚！擋路耶」站手扶梯左邊被口罩女嗆　她怒回擊：首次在捷運大聲罵人

▲現在許多乘客依舊習慣北捷手扶梯「右邊站立、左側通行」。（資料照／記者劉昌松攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享在台北捷運新埔站搭下樓的手扶梯時，結果遇到一名中年婦人，讓她直呼，「我第一次遇到這麼不客氣的，我也是第一次這樣在捷運上大聲罵人。」北捷曾強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全，並沒有限制旅客電扶梯站立位置或行走與否。

原PO今天（16日）在「爆怨公社」臉書社團說，當時突然聽到後面很大聲「厚」的一聲，正要回頭看看發生什麼事，是不是需要幫忙時，感覺後面一個人想過。

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「所以我側身讓了一下」，原PO表示，走過一名短髮、戴著口罩的中年婦女，態度很差大罵「擋路耶」；她立刻大聲回，「那妳早點出門啊！沒禮貌。」

▼北捷強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全。（圖／資料照）

原PO指出，一早好心情就被打壞，「如果妳在這社團有看到的話，妳應該也很不爽吧」，其實手扶梯左邊不能走動，但大家還是習慣會讓，想說給彼此個方便，但這不是應該好嗎？

原PO對婦人喊話，「而且妳走那麼快，真的很危險！如果妳都是慣性這樣態度很差的，要人讓妳過，要是遇到更衝動的人，可能會被打，根本沒必要這樣。」

對此，有網友認為，「下次遇到這種人可以直接反問，趕時間幹嘛不走樓梯。」原PO回「她真的超趕走掉，字太多了啦。我第一次遇到這麼不客氣的，我也是第一次這樣在捷運上大聲罵人。」

▼現在許多乘客依舊習慣北捷手扶梯「右邊站立、左側通行」。（資料照／記者劉昌松攝）

有人表示，「講一句『不好意思借我過一下，我趕時間』，相信大家都能體諒與禮讓。怪別人擋路這種話真的很無禮啊。」其他人說，「這樣我不會讓路，會握緊扶手站穩」、「我不會讓，趕時間是不會走樓梯喔」、「不會走樓梯喔，手扶梯本來就沒分左右了。」

使用台北捷運站內手扶梯，旅客全站在右邊，左側則留空間通行，是經年累月習慣下的特殊風景，網上也不時有激烈爭辯是否該「左右平衡」，避免損壞設備。北捷曾表示，長期檢視機械元件的檢修紀錄，右站立、左通行並不會影響元件壽命。

北捷強調，以「緊握扶手、站穩踏階」為主題宣導電扶梯安全，並沒有限制旅客電扶梯站立位置或行走與否，會持續呼籲旅客使用電扶梯，發揮捷運禮讓文化、彼此尊重。

►我沒有遲到，是時間遲到了！