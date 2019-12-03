BT21迷、星戰迷快看！超商全新集點開跑　超Q立體公仔馬克杯、光劍大直傘必收

▲小7、全家推出集點活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

星戰迷注意，星際大戰最終章《STAR WARS :天行者的崛起》就要上映了，小7搶搭話題推出系列周邊集點活動，除了有以黑武士、帝國風暴兵等角色作結合的限定21吋登機箱、無線充電座座之外，還有超吸睛的光劍大直傘，就是要星戰迷敗下去；另全家12月4日起也有全新APP集點活動，這次再度聯手超人氣8萌星「BT21」推出附有超萌立體公仔杯蓋的馬克杯、保溫杯等，預計再一次搶攻BT21粉的心。

▲小7搶攻星際大戰周邊系列。

小7全新集點活動搶搭經典科幻電影星際大戰話題，推出多款影迷必備且實用的周邊商品，其中，首推這款由美國知名行李箱品牌原廠推出之限定版「星際大戰系列21吋登機行李箱」，行李箱分別為黑武士、風暴兵款2種，光是外殼上的經典角色就超吸睛，且密碼鎖是使用嵌入式TSA國際海關密碼鎖，另有拉鍊式可擴充容量的設計，重點十分好拖拉，非常實用。

▲▼星際大戰經典武器光劍化身超實用直傘，還有無線充電座。（圖／記者蕭筠攝）



而電影裡經典武器光劍也化身超實用直傘，有帝國款、反抗軍款2種款式選擇，該傘面不僅有抗UV材質，尤其握把設計成光劍模樣，且內建LED燈，可變換紅、藍、綠三種發光模式，營造滿滿科幻感超吸睛；此次還有無線充電座黑武士款及風暴兵款，除了實用之外，精緻設計也讓人想立刻帶回家，以上周邊商品12月4日下午3時起開放限量預購。

▲星際大戰限量馬克杯共有3款。



小7為回饋OPEN POINT會員也推出專屬的「星際大戰點數加價購」活動，12月4日上午11點起至OPEN POINT APP，於兌換專區就可以用3000點OPEN POINT點數兌換全台獨家的星際大戰限量馬克杯399元加價購兌換券，共3款選擇包括黑武士款、R2D2款、風暴兵款，限量只有3000組。除集點活動，小7現萃茶也同步換上星際大戰傳奇主題杯及杯套，並以《星際大戰》中經典角色為靈感，有風暴兵、R2D2、黑武士共4款設計杯，滿滿星際大戰星戰迷絕對要好好把握。

▲▼全家聯手BT21推出集點活動。（圖／記者蕭筠攝）



全家也預計從12月4日起於APP推出全新一波集點加價購活動，攜手韓國超人氣萌星「BT21」推出超Q附蓋馬克杯一共7款，杯蓋上不僅有超可愛BT21立體公仔，一整組都想收藏啊。另同步推出2款保溫杯，以不鏽鋼雙層設計打造保冰、保溫效果，杯口內採用十字冰檔防止冰塊、茶包滑落，外型依樣有超可愛宇宙明星BT21；最後一款4入一組的擴香膏禮盒組，採不拆開兌換，超可愛外型作為居家、辦公桌香氛擺飾可愛又實用。

▲BT21擴香膏禮盒組。



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