星宇航空首航在即！12/19赴澳門宣傳「精品航空」經營理念

▲星宇航空A321 neo從松山機場起飛。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空明（2020）年1月23日首航，明（16）日上午11官網正式上線，開放旅客預訂機票。星宇航空指出，為宣傳品牌，將至澳門、濱城、峴港三地舉行記者會，首波行銷將於19日在澳門舉辦，盼能讓當地社會了解星宇的經營理念，並宣傳「星宇航空是精品航空」此理念。

星宇航空明年1月23日首航，先前已在台舉辦過多次宣傳記者會，包括揭露制服、機上餐、機上備品、機上影片等，都是以高規格、高質感的方式舉行，其中制服發表會上，更是以伸展台方式展露高設計感的制服，機上影片也找來專業團隊操刀，拍攝成品媲美皮克斯動畫。

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▲星宇航空機上餐。（圖／星宇航空提供）

星宇航空公關長聶國維表示，星宇將陸續開始海外行銷，預計將於本月19日在澳門、明年1月20日在檳城、明年3月18日在峴港舉辦宣傳記者會，他表示，星宇會將其公司的品牌精神與經營理念，向當地的社會大眾說明。

聶國維說，由於海外民眾對於星宇並不熟悉，也不清楚星宇未來走向，為了建立新觀念並與在地溝通，此3場記者會將讓當地大眾知道，「星宇航空不是廉價航空，而是一個精品航空」。

聶國維表示，3場記者會將派出公關人員進行宣傳，暫時不會探討旅遊產品，未來星宇將與交通部觀光局合作，會再至海外宣傳，鼓勵旅客搭乘星宇來台旅遊，正式地將台灣的好山好水向當地大眾介紹。