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星宇航空機票今11:00開搶！澳門、峴港、檳城天天飛　全機都有免費WiFi

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▲▼星宇航空初號機B-58201,空中巴士A321neo。（圖／記者李毓康攝）

▲星宇航空初號機B-58201,空中巴士A321neo。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦、賴文萱／台北報導

就是今天！國人引頸期盼的星宇航空官方網站將於今（16）日上午11時上線，首航三航點澳門、峴港、檳城的個人機票及團體旅遊產品也將同步正式開賣，自2020年1月23日起，星宇航空天天飛澳門、峴港、檳城，航班數分別為3班、2班、1班，旅客可在官網購買未來360天內的航班機票，且全機都享有免費WiFi。

星宇航空將於明年1月23日首航，天天飛澳門、峴港、檳城，航班數分別為3班、2班、1班，時間部分澳門為7時30分，峴港為7時40分，檳城則為9時20分，班機飛行時間方便旅客豐富行程，官網則於今日上午11時上線。

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▲▼星宇航空首航3航線班表出爐。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空首航3航線班表出爐。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，旅客可在網上購買未來360天內的澳門、峴港、檳城的個人機票、團體旅遊產品及貨運服務，也可查詢航班資訊，及預選機上餐點、座位、機上WiFi、超額行李等。另外，STARLUX APP也已在送審流程，將於近期內上架，上線初期將以購票及資訊架構為主，2020年1月將再推出免稅品預購及網路報到等功能。

隨著官網上線開賣，星宇航空各項旅客服務也將同步啟動，包括話務及線上即時對談，位於星宇總部1樓的客服中心，亦將於今日上午11時開始正式對外營運。

▲▼星宇航空機上餐飲暨服務備品發表會。（圖／記者張一中攝）

▲星宇航空機上服務備品超有質感。（圖／記者張一中攝）

星宇航空指出，個人機票分為全額、基本、超值、限量4種，每位旅客均可於班機起飛前3到48小時間，免費選擇座位，且所有航班皆提供免費WiFi服務，商務艙旅客可享無限制流量的上網服務，經濟艙旅客可無限使用文字訊息WiFi。

在行李額度部份，商務艙提供免費託運行李45公斤、經濟艙機票產品類別不同提供20到35公斤，隨身行李限額商務艙為14公斤（可攜帶2件，單件上限10公斤）、經濟艙為7公斤。若有額外行李或機上WiFi的需求，可於班機起飛前3小時預購，即可享有8折優惠。

▲▼星宇航空機上餐。（圖／記者賴文萱攝）

▲星宇航空機上餐。（圖／記者賴文萱攝）

星宇航空由地到空的軟硬體設備皆如期到位，第二架A321neo即將在本月下旬交機，第三架預定於明年1月中旬交機，共10架A321neo預計2021年中全數交付完畢，成為東南亞、東北亞等短程航線主力機隊。桃園運籌中心外觀皆完工，目前正進行內部規劃及裝潢，星宇航空按照進度完成各階段目標，蓄勢待發迎接開航。

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