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快訊／搶票激戰！星宇航空澳門、檳城、峴港首航班機全完售　最短只花6分鐘

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▲▼星宇航空官網將於12/16正式上線。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空官網16日正式開賣3航線機票。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空機票今（16）日上午11點正式開賣，不過，目前3航線首航班機都已完售，澳門6分鐘、峴港9分鐘、檳城11分鐘。另外，星宇航空今也同步招募會員，上午公開會員方案「COSMILE」及各卡級名稱：Traveler、Adventurer、Explorer、Insighter，即起接受會員申請，入會完成即可獲贈1000哩，完成首次搭乘還可獲得額外贈送1000哩。

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

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▲星宇航空飛澳門首航班機，已經完售。（圖／記者賴文萱攝）

星宇航空上午11點正式開賣3航線機票，不少網友哀號網站很難進去，星宇航空稍早也證實，3航線首航班機都已完售，澳門6分鐘、峴港9分鐘、檳城11分鐘，另外，澳門第二班機位目前也已售完。星宇表示，很感謝大家對星宇航空的支持，若首航當天個人機票已完售，也可以去各大旅行社詢問看看配合團體行程。

▲▼星宇航空機票開賣，1月23日首航日，峴港和檳城機票也賣完。（圖／翻攝星宇航空網站）

▲星宇航空機票開賣，峴港首航班機也已完售。（圖／翻攝星宇航空網站）

▲▼星宇航空會員卡。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空會員卡造型曝光。（圖／星宇航空提供）

星宇航空官方網站上午11時正式上線，首航三航點澳門、峴港、檳城的個人機票及團體旅遊產品也同步開賣。自2020年1月23日起，星宇航空天天飛澳門、峴港、檳城，航班數分別為3班、2班、1班，旅客可在官網購買未來360天內的航班機票，且全機都享有免費WiFi。

▲▼星宇航空初號機B-58201,空中巴士A321neo。（圖／記者李毓康攝）

▲星宇航空公布會員方案，採用家庭帳戶概念。（圖／記者李毓康攝）

另外，星宇航空會員方案於今年4月公開徵求命名，在2019份投稿中，經內部層層評選，最終選出由聶永真命名的「COSMILE」，該命名引用星宇的品牌精神，希望開拓旅人的宇宙觀，因此以”Cosmo+ Mile”及”Co+Smile”的雙結合式新字作為名稱。卡級則以旅人的角度出發，以不同深度及廣度的旅哲觀，設定了Traveler、Adventurer、Explorer、Insighter 四種卡級，猶如旅客從探索到建立屬於自己的宇宙觀的歷程。

COSMILE的Logo設計靈感來自於飛機跑道入口的線條（Touchdown Zone Markings），當飛機於跑道上加速起飛時，由駕駛艙望向跑道，線條的速度感會呈現如同一個大寫的『Ｍ』字，而下方的三個圓點即象徵跑道燈。會員卡片採金屬質感，卡面中心設計縷空的北極星，配合卡面手工雕刻的放射線條，只要將卡片朝向著任何光源時，即猶如北極星閃耀，意於星宇航空飛向星際。為方便旅客使用並落實環保，除最高卡級Insighter外，將不製發實體卡片，旅客可透過官網或APP瀏覽卡片資料。

星宇航空表示，考量現今家庭出國旅遊及青少年遊學的比率甚高，但在哩程累積上卻難以忠實回饋旅客的貢獻度，因此，在參酌各國際航空公司的會員制度及規章後，決定引用國際級航空採用的“家庭帳戶”概念，每一家庭帳戶由一位主會員與配偶及未成年子女（2歲至未滿20歲），最多6人組成，所有家庭成員們的獎勵哩程皆可合併累積至主會員的帳戶中，讓哩程管理及運用更加方便有效。當未成年子女年滿20歲後，即會自動移出家庭帳戶，擁有獨立的會員帳戶及哩程。

針對已具備其他航空高卡級會員資格的飛行常客，星宇航空也主動招手，只要持他航最高卡級或次高卡級的會員，可透過客服中心或星宇航空官方網站的旅客支援，提出他航會員轉卡申請，並提供他航有效會員卡正反面影本，及他航會員近一年搭乘紀錄，客服中心於收到申請資料後30個工作天內，將主動告知申辦結果。2020年12月31日前提出申請，通過審查者將可擁有該卡級效期四年，相關晉升與續卡標準將比照COSMILE會員方案。欲申請他航會員轉卡前，務必先成為COSMILE會員，且終身只得申請一次。

旅客可透過星宇航空網站（www.starlux-airlines.com）申請加入COSMILE會員，入會完成即可獲贈1000哩，完成首次搭乘還可獲得額外贈送1000哩，逐步累積與星宇共譜的美好旅程。

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