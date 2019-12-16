　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭爆幫卡神拍片吸年輕票！　李惠仁「提告妨害名譽」：不能姑息

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼導演李惠仁。（圖／記者李毓康攝）

▲導演李惠仁。（圖／記者李毓康攝）

記者莊智勝／台北報導

韓國瑜國政顧問團成員黃士修創辦臉書粉專「核能流言終結者」，日前引述說法控訴知名紀錄片導演李惠仁，過去曾協助卡神「楊蕙如」拍攝「年輕人，你們還不出門投票嗎？」影片。對此，李惠仁今展現強硬態度，前往警局報案並提告妨害名譽。「核能流言終結者」稍早也表示，歡迎李惠仁提告，「興訟是人民的權利，但我不知道他要告哪一點構成誹謗。」

「核能流言終結者」引述一位綠營（非英派）朋友爆料，指出該支影片是「導演李惠仁協力，臨演是他找來的，楊蕙如主導這影片在10月底拍，還有幾個粉專協同，影片團隊是堵藍主編、肯腦濕主編、不禮貌主編。原本是下週才要才要曝光，因為網軍事件導致提早發難。」

對此，李惠仁在臉書上澄清，自己根本不認識楊蕙如，更遑論協助她拍影片，而自己最近拍攝的紀錄短片是《自由.飛》才對。李惠仁強調，自己徵求學生與年輕人接受訪談，是為了明年的新片《立法院：邁向權力之路》，「我已經拍了4年多，明年3、4月會跟大家見面，請不要移花接木、惡意抹黑！」隨後李惠仁於16日上午前往刑事警察局報案，並提出妨害名譽告訴，痛斥「面對散播不實言論，且不願道歉之人，不能姑息！」

▲▼導演李惠仁提告臉書粉專「核能流言終結者」。（圖／翻攝李惠仁臉書）

▲李惠仁16日前往刑事警察局報案，並提告妨害名譽。（圖／翻攝李惠仁臉書）

「核能流言終結者」稍早也回應，「李惠仁導演說要告我，我歡迎李惠仁提告，興訟是人民的權利，但我不知道他要告哪一點構成誹謗」、「畢竟這支『年輕人』影片當初就是決定採匿名創作和側翼擴散，反正大家都知道，蔡英文也否認跟楊蕙如這一支鷹派網軍系統的關係。動輒刑事訴訟來打壓言論自由，我是覺得浪費司法資源啦。但這很有英派風格，若李惠仁堅持的話，期待法院見。」

韓妞激推、IG討論爆款

ET快訊
謝和弦懶理孕妻喊話…甜蜜再約莉婭「愛的視角」曝光！
中職／確定了！中信兄弟宣布丘昌榮擔任總教練
全台藥品稽查51家違規　屈臣氏「非藥師賣藥」遭罰6萬元
謝和弦「怪裝」現身報社大樓　送高級雪茄交朋友…下秒又進警局了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

猜不透謝和弦！　塗鴉後現身派出所獻唱新歌　再到中時大樓贈雪茄致歉

縱火奪7命曾嫌收押首日作息正常　台南看守所：無明顯情緒起伏

遭爆幫卡神拍片吸年輕票！　李惠仁「提告妨害名譽」：不能姑息

倒1萬噸食品汙泥進農地！卜蜂經理涉案…聯手清運業者「關GPS」棄置

快訊／中和下水道沼氣外洩　人孔蓋遭炸飛砸傷2工人！1骨折送醫

陪爸「划波特船」翻覆！6歲童海面漂浮28分鐘　冷靜無懼戰海神

區公所人員忙著講手機...他爆氣「為什麼刁難我」！跳進去把人拖走

桃園男喝完喜酒「消失」！跌落2米暗黑深溝　警消循哀號聲救援

為8千元嗆「你女友的X就換我...」　狂男挨批竟控誹謗慘秒被法官打臉

男收購總統連署書「想賺20元差價」！中檢首起違反選罷法起訴

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

猜不透謝和弦！　塗鴉後現身派出所獻唱新歌　再到中時大樓贈雪茄致歉

縱火奪7命曾嫌收押首日作息正常　台南看守所：無明顯情緒起伏

遭爆幫卡神拍片吸年輕票！　李惠仁「提告妨害名譽」：不能姑息

倒1萬噸食品汙泥進農地！卜蜂經理涉案…聯手清運業者「關GPS」棄置

快訊／中和下水道沼氣外洩　人孔蓋遭炸飛砸傷2工人！1骨折送醫

陪爸「划波特船」翻覆！6歲童海面漂浮28分鐘　冷靜無懼戰海神

區公所人員忙著講手機...他爆氣「為什麼刁難我」！跳進去把人拖走

桃園男喝完喜酒「消失」！跌落2米暗黑深溝　警消循哀號聲救援

為8千元嗆「你女友的X就換我...」　狂男挨批竟控誹謗慘秒被法官打臉

男收購總統連署書「想賺20元差價」！中檢首起違反選罷法起訴

特斯拉Model 3挑戰花俏內裝　「橘藍配色」千鳥格紋＆木飾

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！　瑞典文青保養品牌登台

白家綺「辣鼠」低胸見客　現場男演員傻眼：不知要看哪

53歲港男涉走私手機！經港珠澳大橋赴澳門時被公安逮捕　已被通緝7年

開到清晨6點！台中新開質感火鍋　必吃鮮甜燒酒雞鍋、泡菜鍋

王浩宇提已故秦金生赴陸閱兵　秦詩雁怒轟：政治鞭屍！泯滅人性

驚傳裁員！宏達電：營運變革為確保更好的發展　股價飆漲停

臉書發薪名冊硬碟遭竊　內存有2.9萬美國員工薪轉資料

全台最美的王品牛排在台南　前身是勝利之聲電台老董43年老宅

園區禁帶犬...歐告被「寄放」超不爽！　回程白眼肉乾賠罪也不甩

社會熱門新聞

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

板橋萬人大逃亡？屁孩騎車嗆警遭包圍

平交道被撞女：聽火車聲怕　台鐵全賠

報社外牆噴「紅幹」　謝和弦21秒影片曝光

小模含淚拍32張裸照　慘遭牙刷凌辱

水泥車擦撞3機車！騎士捲入車底

台南預拌車衝撞7車釀1死5傷

住4年才知是凶宅　新竹女討賠668萬

高雄地下賭盤：蔡最多讓韓50萬票

即／燒稻草！民眾驚見火堆有人影　警消滅火他已成焦屍

即／謝和弦在報社圍牆怒噴「幹」字塗鴉遭函送

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

塗鴉秀戰果！謝和弦臉書PO「幹」字

玉井縱火嫌家暴　痛打醫師爸10多次

更多熱門

相關新聞

批王定宇不要臉挨告！法官判無罪

批王定宇不要臉挨告！法官判無罪

一名楊姓男子2018年9月21日上午11時許，在台北市立法院青島一館門前，大聲對民進黨立委王定宇辱稱「賣國賊」、「不要臉」等語，令王定宇不堪受辱，憤而提告妨害名譽。不過法官認為，楊男的動機以及所用的詞等，只是就事論事，並無侮辱犯意，因此判他無罪。全案可上訴。

張顯耀辯論猛攻楊蕙如案　民進黨代表狂看手機

張顯耀辯論猛攻楊蕙如案　民進黨代表狂看手機

不滿被女友人告！他附照狂辱：自己脫光衣服硬騎我

不滿被女友人告！他附照狂辱：自己脫光衣服硬騎我

北市養卡神？柯P：不需要說他每個案子都是弊案

北市養卡神？柯P：不需要說他每個案子都是弊案

陳宜民為推女警「鞠躬道歉」

陳宜民為推女警「鞠躬道歉」

關鍵字：

卡神楊蕙如李惠仁核能流言終結者妨害名譽

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面