遭爆幫卡神拍片吸年輕票！　李惠仁「提告妨害名譽」：不能姑息

▲導演李惠仁。（圖／記者李毓康攝）

記者莊智勝／台北報導

韓國瑜國政顧問團成員黃士修創辦臉書粉專「核能流言終結者」，日前引述說法控訴知名紀錄片導演李惠仁，過去曾協助卡神「楊蕙如」拍攝「年輕人，你們還不出門投票嗎？」影片。對此，李惠仁今展現強硬態度，前往警局報案並提告妨害名譽。「核能流言終結者」稍早也表示，歡迎李惠仁提告，「興訟是人民的權利，但我不知道他要告哪一點構成誹謗。」

「核能流言終結者」引述一位綠營（非英派）朋友爆料，指出該支影片是「導演李惠仁協力，臨演是他找來的，楊蕙如主導這影片在10月底拍，還有幾個粉專協同，影片團隊是堵藍主編、肯腦濕主編、不禮貌主編。原本是下週才要才要曝光，因為網軍事件導致提早發難。」

對此，李惠仁在臉書上澄清，自己根本不認識楊蕙如，更遑論協助她拍影片，而自己最近拍攝的紀錄短片是《自由.飛》才對。李惠仁強調，自己徵求學生與年輕人接受訪談，是為了明年的新片《立法院：邁向權力之路》，「我已經拍了4年多，明年3、4月會跟大家見面，請不要移花接木、惡意抹黑！」隨後李惠仁於16日上午前往刑事警察局報案，並提出妨害名譽告訴，痛斥「面對散播不實言論，且不願道歉之人，不能姑息！」

▲李惠仁16日前往刑事警察局報案，並提告妨害名譽。（圖／翻攝李惠仁臉書）

「核能流言終結者」稍早也回應，「李惠仁導演說要告我，我歡迎李惠仁提告，興訟是人民的權利，但我不知道他要告哪一點構成誹謗」、「畢竟這支『年輕人』影片當初就是決定採匿名創作和側翼擴散，反正大家都知道，蔡英文也否認跟楊蕙如這一支鷹派網軍系統的關係。動輒刑事訴訟來打壓言論自由，我是覺得浪費司法資源啦。但這很有英派風格，若李惠仁堅持的話，期待法院見。」

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