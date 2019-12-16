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林佳龍重砲批遠航一廂情願：停飛中的事實「短期內不會改變」

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▲▼交通部長林佳龍出席「全國觀光政策發展會議開幕」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲交通部長林佳龍批遠航一廂情願，停飛中的事實「短期內不會改變」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空12日爆發停業危機，但董事長張綱維13日出面卻改口稱「烏龍一場」，交通部民航局已對遠航開罰並給限期陳述意見，而遠航則已送出陳述意見書。交通部長林佳龍上午受訪表示，遠航不能一廂情願，一下子停飛，一下又說是烏龍，現在遠航停飛中的事實「短期內不會改變」。

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針對遠航無預警停飛事件，林佳龍上午出席「Tourism 2030全國觀光政策發展會議」受聯訪時回應，目前民航局已針對遠航停飛進行裁罰，進一步是否廢止營業許可，目前還在聽取陳述意見。他說，就目前了解，遠航還是認為他們「只是暫停營運」這樣一廂情願的解釋。

▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航董事長張綱維改口稱停飛是烏龍，希望民航局能讓遠航復飛。（圖／記者李毓康攝）

林佳龍說，「現在遠航停飛中的事實，短期內不會改變」，因為現在不只是財務問題，而是整個公司治理出狀況，董事長兼總經理因為心情不好就關機，讓整個公司運轉失控，未來會不會再犯？這涉及到飛安，誰能夠來保證飛安？他強調，遠航復飛與否不是個人跟黨派問題，民航局會以嚴謹態度聽取遠航陳述，但若無法說服民航局，就會進一步導致廢止許可。

林佳龍強調，遠航不能一廂情願，一下子停飛、一下子又說是烏龍，即便想復飛，重新申請許可也要經過很長時間，目前遠航有成立消費者信託基金專戶，政府會確保賠償能落實，但希望遠航拿出誠意來解決，不能兩手一攤，放著這些賣出去的票只有登記退票，沒有落實賠償，呼籲遠航必須要做出各種因應措施。

另外，因遠航無預警停飛受到滯留的旅客，昨天已全數疏運完成，至於春節前後期間的疏運，林佳龍說，民航局已協調立榮、華信航空增開班次，放大機型，軍方所有相關疏運準備也有規劃，會確保大家都可以平安返鄉、旅遊。

▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲民航局針對遠航無預警停飛事件已發文開罰300萬，並向交通部申請廢照核准。（圖／記者李毓康攝）

遠航12日官網突然臨時維修，副總黃育祺出面召開記者會，宣布遠航將暫停營業，內部也發出資遣公告，然而董事長張綱維卻在隔日出面，強調他只是「心情不好關機」，想不到因此天下大亂，澄清「遠航沒有要停業」，呼籲民航局再給遠航一次機會。

由於遠航無預警停飛，民航局對其開罰300萬元，並向交通部申請廢照核准，遠航於13日下午對民航局發出陳述意見書，民航局預計周一予以審酌。

▲▼ 遠東航空櫃檯,遠航,退票。（圖／記者許展溢攝）

▲遠東航空爆發停業危機，許多民眾12日趕往退票。（圖／記者許展溢攝）

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