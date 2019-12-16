他許願「快來開店」...釣出漢堡王官方親回應！半年後真的實現了

▲日本網友向漢堡王許願成功。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導



速食店漢堡王受到許多人喜愛，日本一名網友希望就近能吃到，於是在推特上許願「漢堡王來開下北澤分店」，沒想到真的獲得漢堡王官方帳號的回應，接著真的要在下北澤開店了，讓網友又驚又喜，許多人更直呼開幕那天就要去朝聖。

這名網友於今年5月19日在推特上表示，「真希望漢堡王能來下北澤開分店」，原本只是一則平凡的推文，沒想到半年後，日本漢堡王的官方帳號在12月9日回覆，「已經在準備中了，在開幕那日等著您前來」，網友超興奮回覆「真的是太感謝了，漢堡王最棒！我一定會去」。

更幽默的是，這間下北澤漢堡王正在籌備的店舖外面，還將網友與漢堡王官方帳號在推特上的互動印成大型海報，貼在玻璃窗戶上，增加話題性。原PO也在自己的推特上寫道，「漢堡王下北澤南口店在本月23日就要開幕了，現在還在裝潢的店舖是我的貼文，真的好開心啊」。

這個有趣的互動引起網友回響，有不少人到這間新漢堡王裝聰的店舖朝聖，也有許多人留言表示，「真的太棒了」、「我開幕那天就要去」、「很好的宣傳耶」。

不過也不是所有網友都這麼有求必應，反觀在台灣，一名網友先前在漢堡王的紛絲團留言希望台南也可以開漢堡王，得到小編幽默回覆，「可是瑞凡，國外不讓我們華堡加糖欸！」也有網友調侃是不是害怕南部網友最愛的速食店，南霸天「丹丹漢堡」。漢堡王指出，目前最快在南部展店的地方會是高雄，最快在2020年農曆年前開幕，最遲會在第一季見客。