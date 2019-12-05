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漢堡王大玩同業　憑麥當勞及肯德基當日發票明細　免費換堡吃！

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▲▼1205 漢堡王業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲漢堡王就是敢！只要憑麥當勞、肯德基「當日套餐發票」，就可以兌換義式青醬烤時蔬雞腿／里肌堡一個。（圖／記者黃克翔攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

漢堡王一向以調侃競爭對手的大膽創意聞名全球，現在這創意火苗也延燒到台灣啦！只要憑當日麥當勞或者肯德基的發票明細（限購買套餐），就可以得到免費「義式青醬烤時蔬雞腿堡」或者「義式青醬烤時蔬里肌堡」一個！全台限量一萬份，要搶要快！

►►點這到漢堡王粉絲團看怎麼玩！

▲▼1205 漢堡王業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲新推出的「義式青醬烤雞腿時蔬堡」嚴選當季新鮮時蔬，還有高級餐廳才有的「櫛瓜」。

▲▼1205 漢堡王業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲期間限時主打星「義式青醬烤里肌時蔬堡」。

漢堡王於11月26號隆重推出期間限時主打星─「義式青醬烤時蔬堡」，火烤美味蔓延到烤蔬菜上，嚴選當季新鮮時蔬，包含一般只在高級餐廳出現的「櫛瓜」，看中現代人享受美味的同時也想顧及健康。並以橄欖油調味，經過高溫直火烘烤，保留蔬菜的清甜！此次更提供三種不同漢堡肉，有招牌的100%火烤牛肉、鮮嫩多汁的烤雞腿或酥脆里肌豬排，滿足大家不同的喜好！佐以特調義式青醬及鮮甜番茄，多種食材將漢堡的飽滿風味再提升一個檔次！

另外，漢堡王為因應各族群也推出了一系列套餐。其中特別為兩人推出「烤時蔬雙人餐」，義式青醬烤時蔬雞腿堡或里肌堡任選二個，兩包小薯、兩杯中杯可樂，再加碼送四塊雞塊，美味與份量兼具超滿足。此外，還有年底重頭戲「黃金聖誕跨年餐」，四支炸得金黃酥脆的「BK黃金炸雞」，搭配漢堡王最受歡迎的人氣點心「辣薯球」、「洋蔥圈」，及兩杯中杯可樂，大家你一口我一口，絕對是歡聚同樂時的最佳選擇。

 ▲▼1205 漢堡王業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲跨年夜要到了，來份黃金聖誕跨年餐跟朋友同樂吧！

▲▼1205 漢堡王業配。（圖／記者黃克翔攝）

▲現在點「烤時蔬雙人餐」還加送一份四塊雞塊。

發票明細兌換活動

活動辦法：憑「當日」購買麥當勞或肯德基的「套餐」發票明細，即可免費兌換漢堡王全新限時主打星「義式青醬烤時蔬雞腿堡」或者「義式青醬烤時蔬里肌堡」一個！
兌換數量：限量一萬份，數量有限，換完為止
活動日期：即日起至12月10日
活動門市：全台漢堡王門市，除了機場門市及兒童樂園門市

注意事項
1. 每日上午10:30後供應。
2. 活動商品數量限一萬份，換完為止。
3. 每人僅可兌換一次，每次限兌換一個漢堡。
4. 兌換時需出示發票明細紙本，若破損不全或填載模糊不清，恕不提供兌換。
5. 未附明細之紙本發票、電子載具恕不適用。
6. 活動限臨櫃兌換，外送恕不適用。
7. 若發生問題或不可抗力因素導致活動無法進行，漢堡王有保留變更或終止本活動時間、內容之權利。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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