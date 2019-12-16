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王浩宇指秦金生赴陸閱兵　宋楚瑜轟：還有一點人性嗎？

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▲親民黨公布不分區立委名單，黨主席宋楚瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲親民黨黨主席宋楚瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

綠黨桃園市議員王浩宇日前電視辯論會上，引用新華社的新聞，來攻訐親民黨總統候選人宋楚瑜贊成一國兩制協商，還說親民黨已故秘書長秦金生曾參加大陸解放軍的閱兵。對此，宋楚瑜16日受訪直呼，胡說八道，他並沒有講過支持一國兩制，秦金生是省府非常有貢獻的一員，現在欺負他的女兒，「這還有一點點人性嗎？」

宋楚瑜被問及贊成一國兩制的傳言，語帶不滿表示，「四個字，胡說八道，胡淑八道，胡說八道」，台灣是一個自由民主的國家，每個人的言論自由他予以尊重，但是不應用移花接木的方法，去講一些與事實不合的話。他指出，今年四月份到大陸廣東、香港、澳門跟台商見面，一共發表超過20幾場的公開談話都有錄音，「我沒有一個場合裡面，講過我支持一國兩制的事情」。

宋楚瑜還說，自己特別向國安單位查證，政府現在要搞反滲透法，「連一個你們認為要去拉攏的，要去幫你們服務的也好，竟然宋楚瑜是你們所謂的資政，在大陸公開講過什麼話，你都搞不清楚，國家安全到底是怎麼搞的？將來200萬的台商在那邊，你有這個能力去查證嗎？」

宋楚瑜提到，尤其是看到秦金生的女兒、親民黨高雄鳳山區立法委員候選人秦詩雁公開發表的聲明，「我贊成她依法追訴，我也加進去一個，我本來選舉不想去搞這個東西」。

宋楚瑜強調，有幾十位都可以做人證，包括跟蔡英文非常接近的台灣加工廠龍頭秦嘉鴻先生、馬凱先生、謝金河都在場，「我有講過我支持一國兩制這句話嗎，但是每天在造謠？」為什麼又造秦金生的謠，秦金生是我們省府非常有貢獻的一員，我們之所以有省府團隊，就是他做省訓團負責人，幫台灣做這麼多的建設，竟然現在欺負他的女兒，「這還有一點點人性嗎？」台灣總要還有一點人性的一個社會吧。

宋楚瑜還原，秦金生去參加活動，是大陸說要紀念抗戰勝利70週年，他去參加跟對岸談這件事情，他沒有去上閱兵台，「誰去上了閱兵台？不就是那些買辦階層那些人嗎？他們去被挨罵了以後，就把秦金生拖下水，把他一起抹黑」。

宋楚瑜痛批，「我不願意罵人，這些人自己幹的事情自己不敢負責任，把別人拖下水，我真是替秦金生，我這一位好朋友，感覺到真的不捨」。

宋楚瑜也透露，特別提醒國安局，國家的安全要好好地管好，「坦白講，你根本沒有能力、也沒有這個必要，去搞一個什麼反滲透法」，你連宋楚瑜所謂的資政到底有沒有講過話，你都無法查證、你都不會曉得查證，你怎麼去管200多萬的台商？那不是笑話嗎？讓人家笑話我們。

宋楚瑜說，該管的是什麼事情，請蔡政府12月21號，兩個政黨在大動員，你認為不會出事嗎，？你有把握不出事情嗎？幾十萬人在那邊對抗，他以台灣安全為我們最高的考量，那就是大家不易去動員對撞，31號也照樣要搞這些活動，這是非常危險的事情，不要今年的總統、立委選舉搞不成，變成在街上打架，這才是我們真正要關心的大問題，他作為一個國家未來的領導人，關心台灣未來，那就是，民主是選票，不是搞拳頭來對抗。

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