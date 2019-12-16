「高雄人對不起台灣」被罵翻　游盈隆：民進黨核心思維醜陋、推卸責任

▲蔡英文。（資料照／攝影中心攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨衝刺2020大選卻不斷失言，先是爆出「政黨票投小黨是浪費」，之後釋出的宣傳短片又冒出「高雄人對不起台灣，是普遍的心情」引發熱議。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆16日在臉書點出「決戰時刻民進黨的兩種可議心態」。

首先，游盈隆指出，關於「政黨票不要投小黨以免浪費」的說法，先是民進黨秘書長羅文嘉提出，然後是內政部次長陳宗彥跟進，向新住民選民拉票，而且加了不少不必要加的料。但，用意都一樣，「就是試圖阻止選票流向小黨，影響自己的政黨票。」

游盈隆說，政黨票一個是不分區立委席次，一個是錢（政黨補助款）。民進黨要席次，也要錢，本無可厚非，但公然要踩在小黨的dead body去爭席次和錢就十分可議和可惡，顯示出一種不成熟、缺乏自信、雞腸鳥肚的政治風格，完全沒有泱泱大黨的風範。

第二，游盈隆表示，關於民進黨的政黨票影片，「給台灣的一封信」，尤其是立委管碧玲那一句「高雄人對不起台灣，是普遍的心情」，這幾天引爆輿論的批判；而他看了影片之後，心情沈重，因為這支短片的核心思維是醜陋的，就是四個字，「推卸責任」。刻意忘掉自己是執政黨，並想像自己是值得信賴的在野黨的角度，拍下這部短片，這樣對嗎？

游盈隆提到，民進黨短片說：「台灣，你辛苦了；台灣，你好嗎？；台灣，對不起。」民進黨今天如果是在野黨，這部片的柔性訴求還有一點點意思，但今天貴為執政黨，用這種宣傳手法，不會覺得是在自打嘴巴嗎？不會覺得心虛嗎？不會覺得很可恥嗎？

游盈隆認為，從這兩種可議的心態看來，民進黨當權派並沒有真正從去年九合一選舉慘敗後汲取經驗教訓，沒有真正打從內心的反省、檢討與懺悔。一切看似有改進的表象，很可能都只是一時的、應景的、策略性的作為。大選過後，就故態復萌了。

不過，游盈隆感嘆，可悲的是，選民也無從選擇，因為國民黨和韓國瑜到目前為止的表現，連民進黨都不如，要如何取代民進黨？理性但無奈的選民最後應該會想通吧。

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