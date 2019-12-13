記者郭世賢／基隆報導

台鐵觀光列車經設計改造塗裝，13日首航至基隆站，臺鐵局長張政源、基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯、交通處長李綱、微風策略長廖曉喬見證，這列6007次列車到站後，台鐵在基隆車站北出口0公里里程標處舉行記者會，由台鐵資產開發中心簡報「基隆火車站周邊台鐵土地開發規劃情況」，並公開車廂內裝布置，歡迎大家搭乘列車到基隆，暢遊景點欣賞基隆美。

▲ FUTURE臺鐵美學復興「公開車廂內裝」，搭觀光列車暢遊基隆景點。（圖／基隆市政府提供，下同）

臺鐵局長張政源表示，每個車站就像一顆珍珠，臺鐵要用TOD以大眾運輸為導向的都市發展的精神，建設車站不只是交通中心，也是商業、經濟中心，更可成為市民的生活中心。

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▲ FUTURE臺鐵美學復興「公開車廂內裝」 。

張政源表示，除感謝有魄力、遠見的市長林右昌支持、基隆市政府完善「西岸都更綱要計畫」引導下，在2019年9月台鐵局與基隆市政府簽訂「基隆火車站南側停車場興建營運移轉案」行政契約，正式委請市府辦理招商。「沒有最好，只有更好」，台鐵將持續與市府合作。

觀銷處曾處長指出，鐵路運輸對基隆通勤族是重要運輸，位於月台上方的城際轉運站，在今年六月動工，未來完工後，將是基隆新地標，搭配國門廣場，有更舒服人行步道空間，港口城市地貌、街景將截然不同。

基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，市府近年推正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠等打卡景點，望海巷廊帶自行車步道串聯，基隆觀光是有前瞻性，台鐵觀光列車來的正是時候，郵輪客在觀光公車之外，也能搭乘觀光列車，穿梭城市欣賞基隆美學，歡迎大家到基隆。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲▼ 台鐵在基隆車站北出口0公里里程標處舉行記者會，並公開車廂內裝布置，歡迎大家搭乘列車到基隆。