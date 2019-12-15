▲ 暗黑停車場城市死角變身超人氣商場，基隆東岸廣場榮獲台灣建築獎首獎。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

「2019台灣建築獎」頒獎典禮14日下午在台北南港展覽館舉行，基隆東岸廣場在眾多優秀作品競爭中脫穎而出，榮獲首獎殊榮，市府由都市發展處處長徐燕興代表，自內政部次長花敬群手中接過獎牌。

14日是全國建築師節，全國建築師齊聚南港展覽館，共同研討，也頒發今年度建築各項獎章。基隆東岸廣場商場位於基隆東岸碼頭，該建物原為地下四層、地上一層之老舊停車場，原來空間開放性不足，為城市死角。經由促參引進民間投資和經營活力，並邀請梁豫章建築師，在梁建築師巧妙的設計，精煉的建築設計與精準的材料運用。並在市府以整體都市設計的協力下，取得今年度建築界最高榮譽，台灣首獎。

▲ 基隆東岸廣場榮獲台灣建築獎首獎。

一般促參的商場設計，以商業空間極大化設計，缺少公共開放空間，評審委員認為，東岸廣場於地面一層留設公共通廊，讓田寮河與忠一路商圈聯通，並把交通循環站服務空間點亮。三樓的退縮開放空間，成為觀賞郵輪和基隆港絕佳地方，樓上的開放天空跑道，也別具特色。一個商業空間有如此的公共性，評審認為這市府和投資者，高度整合，顯見市府能力。

▲ 基隆東岸廣場榮獲台灣建築獎首獎，基隆市府由都市發展處處長徐燕興代表領獎。

基隆市都市發展處表示，基隆海港、城市與山丘形成緊密的都市發展關係，東岸廣場是內港第一步，市府以「港、城、丘」的都市再生策略，未來還會結合東岸海港大樓整改建、文化中心改建，並興闢東岸廣場，將這幾塊基地用天空平台串接起來。後續市府將透過城際轉運站新建工程、國門廣場計畫、水環境改善計畫等...，將基隆內港水岸環境塑造為國際觀光、人本、親水休憩兼具的都市空間。基隆重回台灣頭，已經成形。

2019年共177件作品參選，經過建築師與學者組成的評審團實地勘查入圍作品後決選，基隆東岸廣場透過老建築改造，讓沒落景象翻轉為人流來往的商業與休憩空間，展現建築的環境影響力及啟發性，因此才在眾多優秀作品的競爭中脫穎而出。

「時間對我們來說完全沒用！」