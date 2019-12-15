東港漁民搶賺鰻魚財不慎落水　情況危急！海巡即刻救援

▲第五岸巡隊鹽埔安檢所安檢人員救起落水漁民 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍一名漁民15日下午準備出港捕撈鰻苗，不慎落水，在進德大橋下載浮載沈，第五岸巡隊鹽埔安檢所安檢人員獲，攜帶救生器材前往順利救起，幸無大礙。

▲▼安檢人員救起漁民、上岸。

海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所安檢人員於今天下午3時18分，接獲民眾報案，於進德大橋有人員落水，鹽埔安檢所黃璿瑋副所長立即帶隊攜帶救生器材、調派巡邏艇前往救援。

安檢人員趕到，發現1名男子於河道上載浮載沉，隨黃副所長及安檢員郭曼瑩為把握救援時效，隨即攜帶救生裝備下水實施救援，並於下午3時35分成功將人員救起，並帶回安檢所內休息，後續經瞭解，該名男子為東港籍漁民，在下午上船準備出海捕撈鰻魚時，一時不慎失足落水，對海巡人員如此迅速的救援，一再致謝。

南部分署第五岸巡隊表示，今年11月1日至2020年2月29日為開放捕撈鰻苗季節，呼籲漁民於出海捕撈時，務必做好自身安全防護，倘發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線，海巡署一定提供及時服務。

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