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低溫淡水河連三天3人落水　消防隊成功搭救…「水母漂」是關鍵

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▲▼滬尾消防分隊9日至11日成功在淡水河救起3位民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲滬尾消防分隊9日至11日成功在淡水河救起3位民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水河畔一名14歲國中生不慎失足落水，飄到離岸邊30公尺遠，警消不畏風寒下水救援，成功將他救起；而在2天前，淡水捷運站後面河岸，同一地點也發生2起民眾從河岸斜坡下水，被卡在泥濘中呼救，警消呼籲落水時勿驚慌，應冷靜待救。

▲▼滬尾消防分隊9日至11日成功在淡水河救起3位民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市消防局滬尾消防分隊11日上午9時許接獲報案指稱，一名14歲國中生在淡水紅毛城莫尼尼餐廳後方河岸失足落水，救護人員趕抵時，他已經漂到離岸邊30公尺遠距離，所幸正值乾潮，雙腳卡進泥濘未被水流帶走，鐘姓、陳姓消防員立刻穿戴裝備下水救援，幸好沒有大礙。

2天前（9日）下午及晚間在淡水捷運站後方金色水岸，分別發生2起民眾沿河岸旁斜坡走下水，被泥濘卡住，其中一名婦人呈現昏迷，幸好都在滬尾消防分隊火速救援下沒有釀成傷亡。

滬尾消防分隊特別提醒，落水時勿驚慌，應冷靜待救，並採取下列自救處置：

「首先保持鎮定，利用身邊漂浮物或衣物做浮具，支持身體在水中漂浮，明示求援」，「身旁無浮具時，利用水母漂、仰漂支撐身體，等候旁人救助，若靠近岸邊，利用漂浮前進，自行划動返回岸邊」，「不善游泳者，如落在水中，不要緊張，身體可自然漂浮，吸氣悶在胸中，雙手划向岸邊。」，「身體平臥或仰臥水面，大聲呼救，如他人看見，可以設法救助並撥打119通知消防人員。」

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼滬尾消防分隊9日至11日成功在淡水河救起3位民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）
 

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