高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍…妻一旁圍觀「不知丈夫出事了」

▲29歲CEO下水救人成浮屍，妻子在一旁圍觀。（圖／翻攝《都市快報》）



記者柯振中／綜合報導

大陸浙江省杭州江干區發生落水意外，一名剛上高中的女學生因不明原因墜入河中，讓一旁目睹的29歲張姓男子立刻下水救人，沒想到2人雙雙遇難。令人痛心的是，張男的妻子當時在家等不到丈夫，因此出門尋找，發現河邊有許多人聚集，便前往圍觀，根本沒想到是自己的丈夫出事，直到丈夫遺體被打撈上岸，她當場崩潰。

綜合陸媒報導，這起事件發生在杭州下沙街道幸福南路附近，剛上高中的女學生晚上7點在附近的一座橋上行走，接著翻過橋頭墜入河中，讓一旁的張姓男子立刻下水搶救。

目擊者看見後，趕忙打電話報警。警方接獲報案，立刻趕到現場進行搜救，卻遲遲沒有找到2人的身影，直到晚間9點左右，才將女學生打撈上岸，但當時女學生已失去生命跡象。

▼29歲CEO下水救人成浮屍，妻子得知丈夫死訊當場崩潰。（圖／翻攝《都市快報》）



經過了3個小時的搜救，救護人員晚間11點20分將張姓男子救起，但也已經失去呼吸心跳。令人痛心的是，當時張男的妻子在家中等丈夫，撥打了許多通電話，對方都沒有回應，因此決定出門尋找。

張男的妻子看見河邊有許多人聚集，因此前往圍觀，經過詢問才得知，原來剛剛發生墜河案件，一名男子跳下去救人。不過，張男的妻子仍不曉得下水救人的是自己的丈夫，直到丈夫遺體被打撈上岸後，她在現場崩潰大哭。

▼張男已經成家立業，目前育有3歲的兒子，沒想到竟然發生憾事。（圖／翻攝《都市快報》）



據了解，下水救人的張姓男子是當地一間公司的CEO，與妻子育有一名3歲的兒子，意外的消息不僅讓妻子傷心欲絕，也讓公司同仁感到相當不捨。一名張男的員工指出，張男沒什麼領導者的架子，每天一大早就到公司報到，「看到哪裡髒了亂了自己就順手做了，特別喜歡擺弄擺弄綠植。」

這名員工說到，張男相當會替他人考慮，當初創業時，張男堅持不讓他到公司工作，直到狀況穩定後，才聘僱他到公司任職，「這次，他可能也是習慣性地為別人考慮吧…。」

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