　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍…妻一旁圍觀「不知丈夫出事了」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼29歲CEO下水救人成浮屍。（圖／翻攝《都市快報》）

▲29歲CEO下水救人成浮屍，妻子在一旁圍觀。（圖／翻攝《都市快報》）

記者柯振中／綜合報導

大陸浙江省杭州江干區發生落水意外，一名剛上高中的女學生因不明原因墜入河中，讓一旁目睹的29歲張姓男子立刻下水救人，沒想到2人雙雙遇難。令人痛心的是，張男的妻子當時在家等不到丈夫，因此出門尋找，發現河邊有許多人聚集，便前往圍觀，根本沒想到是自己的丈夫出事，直到丈夫遺體被打撈上岸，她當場崩潰。

綜合陸媒報導，這起事件發生在杭州下沙街道幸福南路附近，剛上高中的女學生晚上7點在附近的一座橋上行走，接著翻過橋頭墜入河中，讓一旁的張姓男子立刻下水搶救。

目擊者看見後，趕忙打電話報警。警方接獲報案，立刻趕到現場進行搜救，卻遲遲沒有找到2人的身影，直到晚間9點左右，才將女學生打撈上岸，但當時女學生已失去生命跡象。

▼29歲CEO下水救人成浮屍，妻子得知丈夫死訊當場崩潰。（圖／翻攝《都市快報》）

▲▼29歲CEO下水救人成浮屍。（圖／翻攝《都市快報》）

經過了3個小時的搜救，救護人員晚間11點20分將張姓男子救起，但也已經失去呼吸心跳。令人痛心的是，當時張男的妻子在家中等丈夫，撥打了許多通電話，對方都沒有回應，因此決定出門尋找。

張男的妻子看見河邊有許多人聚集，因此前往圍觀，經過詢問才得知，原來剛剛發生墜河案件，一名男子跳下去救人。不過，張男的妻子仍不曉得下水救人的是自己的丈夫，直到丈夫遺體被打撈上岸後，她在現場崩潰大哭。

▼張男已經成家立業，目前育有3歲的兒子，沒想到竟然發生憾事。（圖／翻攝《都市快報》）

▲▼29歲CEO下水救人成浮屍。（圖／翻攝《都市快報》）

據了解，下水救人的張姓男子是當地一間公司的CEO，與妻子育有一名3歲的兒子，意外的消息不僅讓妻子傷心欲絕，也讓公司同仁感到相當不捨。一名張男的員工指出，張男沒什麼領導者的架子，每天一大早就到公司報到，「看到哪裡髒了亂了自己就順手做了，特別喜歡擺弄擺弄綠植。」

這名員工說到，張男相當會替他人考慮，當初創業時，張男堅持不讓他到公司工作，直到狀況穩定後，才聘僱他到公司任職，「這次，他可能也是習慣性地為別人考慮吧…。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
壞壞能撐多久？醫痛揭「3條件中1個」＝你早洩了　30%台男都
高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍…妻一旁圍觀：不知丈夫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

澳維吾爾人社區外出現中國假警車　華春瑩：好萊塢最爛的編劇也編不出來

高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍…妻一旁圍觀「不知丈夫出事了」

習近平下週訪澳門！《路透》：擬設證券交易所助成「金融中心」

大媽爽啃羊肉...下秒骨頭扔湯裡繼續煮！店家急撇清：員工個人行為

「反滲透法」補強現行法　陸委會：防「在地協力者」漏網

8公分長鋼針刺穿男孩右眼　醫生拔出「僅花10秒鐘」

老鄉約喝酒！正妹直播主酒吧醉倒…幾日後竟成床戰片主角

被嫌「不是處女」要拍裸照、流產補償！　北大高材生被洗腦崩潰自殺

上海首創台青公租房　精華地段300套「有居住證者」可申請

陸客受邀來台「4年232件違規」　26人被處分「不予許可來台」

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

阿彌陀佛姐再改編「哆啦A夢」超洗腦旋律穿梭台北各大夜市

澳維吾爾人社區外出現中國假警車　華春瑩：好萊塢最爛的編劇也編不出來

高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍…妻一旁圍觀「不知丈夫出事了」

習近平下週訪澳門！《路透》：擬設證券交易所助成「金融中心」

大媽爽啃羊肉...下秒骨頭扔湯裡繼續煮！店家急撇清：員工個人行為

「反滲透法」補強現行法　陸委會：防「在地協力者」漏網

8公分長鋼針刺穿男孩右眼　醫生拔出「僅花10秒鐘」

老鄉約喝酒！正妹直播主酒吧醉倒…幾日後竟成床戰片主角

被嫌「不是處女」要拍裸照、流產補償！　北大高材生被洗腦崩潰自殺

上海首創台青公租房　精華地段300套「有居住證者」可申請

陸客受邀來台「4年232件違規」　26人被處分「不予許可來台」

下單艾莎海報打開出現JYP露腋毛！店家道歉：對不起給您留下陰影

關稅戰倒數　川普：「非常接近」與中國達成重大協議！

撒嬌的女人最好命！　「如何向12星座男撒嬌」唐綺陽：水瓶只要心情好都買單

陳吉仲狠批韓國瑜：拿農民當選舉祭品最後一定會被唾棄

蔡阿嘎去美國1週「天天吃高熱量速食」！　回家量體重嚇到瞪眼：怎麼可能？

澳維吾爾人社區外出現中國假警車　華春瑩：好萊塢最爛的編劇也編不出來

柯文哲想戰2024…陳水扁指　民進黨鄭文燦PK國民黨朱立倫

北部水餃1顆6元超貴！她PO網痛斥「憑什麼」…網友詳細揭密秒被讚爆

宮崎縣知事、議長訪桃　鄭文燦：2020台日觀光高峰論壇在桃園

戳3下求奴才關注！二哈下秒直接「巴蕊」　網笑翻：怕齁哩系

大陸熱門新聞

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」

日本無印良品被告侵權…中國山寨商標贏了

高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍

白衣哥「伸舌狂喇」棉花糖女　鄰座男無奈了

3歲娃每天看窗外發呆1hr！爸爸走近見「超聰明真相」

女記者寫錯15球員姓名！被搜出「雪白長腿」照

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

4項整形全失敗...她投訴卻被嗆「醜人多作怪」

高三生體檢抽血嚇到掩面哭喊「啊～」　網友笑瘋

3個月女嬰慘遭鼠群瘋狂啃食「臉被咬爛」

「獨眼女老師」神顏美照爆紅！

叫車卻消失！計程車司機收「6字訊息」懂了

更多熱門

相關新聞

淡水河連三天3人落水　消防隊成功搭救

淡水河連三天3人落水　消防隊成功搭救

新北市淡水河畔一名14歲國中生不慎失足落水，飄到離岸邊30公尺遠，警消不畏風寒下水救援，成功將他救起；而在2天前，淡水捷運站後面河岸，同一地點也發生2起民眾從河岸斜坡下水，被卡在泥濘中呼救，警消呼籲落水時勿驚慌，應冷靜待救。

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

我們欠缺的，到底是金錢還是時間？

我們欠缺的，到底是金錢還是時間？

跟男友吵架！女孩跳河後悔了：好冷

跟男友吵架！女孩跳河後悔了：好冷

17歲男沈迷電玩跳河　父母看他活活溺死

17歲男沈迷電玩跳河　父母看他活活溺死

關鍵字：

墜河跳河落水救人家庭

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

遠航張綱維傳遺書　只求以死謝罪

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

韋汝替遠航董事長未婚生子！他月付15萬卻「愛上自家空姐」

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面