星宇航空備品高質感！撲克牌藏LOGO　不織布環保袋超時髦

▲星宇航空機上餐飲暨服務備品發表會。（圖／記者張一中攝）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空明年1月23日首航，精品及機上服務備品也正式亮相，備品打破傳統航空公司思維，以最貼近旅客需求的角度，打造設計感十足、同時充滿貼心功能的機上服務備品，連撲克牌都精心設計，找來知名設計師打造，撲克牌花牌還藏有星宇航空Logo，更將北極星點綴其中，非常精緻。

星宇航空表示，機上餐飲選單也別具巧思，主視覺以攝影手法表現食材懸浮狀態，象徵飛行抵抗重力的過程，以及抽離現實的美好幻想，連酒菜單都很時尚。

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▲▼星宇航空機上餐飲暨服務備品發表會。（圖／記者張一中攝）



只要購買機上免稅品購物，星宇航空將提供風格雅緻的béshopping不織布環保購物袋，共有三種尺寸，顏色選以大地色系，設計以飛機垂直尾翼為靈感，色塊交織表現城市建築剪影，重覆使用環保又時髦。

星宇航空商務艙質感更上一層樓，杯具選用法國百年知名品牌DURALEX，杯身弧線及杯緣設計方便拿取及飲用；Longtail餐具，富有禪意雅緻的風格；保養用品選用泰國第一時尚香氛品牌THANN，臉部保濕噴霧、乳液及香水皆來自於品牌經典香木系列，除有優質保濕功能，清新香味令人安神定心。

▲▼星宇航空機上餐飲暨服務備品發表會。（圖／記者張一中攝）

商務艙還有頂級機上服務，如高質感降噪耳機，採數位混合抗噪技術打造劇院級聆聽體驗，耳墊與頭罩使用低反彈性軟墊與皮革材質，長時間配戴也很舒適。枕頭特製雙面不同支撐度枕心，毛毯也同樣具備雙面功能，眼罩以宇宙蒼穹概念設計，採用全隔光材質，隨時都能安穩入眠。

而商務艙迎賓飲料特色十足，如芭樂鳳梨冷壓蔬果汁、多款紅白酒、Champagne Bollinger香檳、胡蘿蔔綜合蔬果汁；熱飲部分有4種經典口味，包括英式早餐茶、伯爵茶、薄荷茶、洋甘菊，是國籍航空機上首用；咖啡品項則有義式濃縮、拿鐵、卡布奇諾、貝禮詩拿鐵等。

▲▼星宇航空機上餐飲暨服務備品發表會。（圖／記者張一中攝）

搭配飲品的點心也非常豐富，全機提供由專業營養師調製之米果點心，使用安心契作糙米及紫米，搭配未抽取果汁之優質蔓越莓乾，並添加南瓜子增添口感。商務艙還提供堅果點心，選以營養價值較高的杏仁粒、核桃、腰果、蔓越莓乾，並加入海鹽調製增添風味

為照顧兒童旅客，星宇航空機上提供兒童玩具，充滿創意的立體拼圖，共有8款造型，如深受兒童喜愛的恐龍、旋轉木馬、太空航站等，讓小旅客們在飛行時也能腦力激盪。

▲▼星宇航空機上餐飲暨服務備品發表會。（圖／記者張一中攝）