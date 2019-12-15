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2020政黨辯論激戰！張顯耀：民進黨趕快找出神隱多日的楊蕙如

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▲總召曾銘宗帶領退警抗議楊蕙如案，張顯耀發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲張顯耀日前帶領國民黨團、退警到行政院，針對楊蕙如案提出陳情。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

2020首場政黨電視辯論會在15日下午舉行，民眾黨代表賴香玲交叉詰問階段提問，國民黨監督民進黨不利，仍讓民進黨選前喊口號、大撒幣造成國家財政困難，未來藍委進入國會又如何發揮戰力？國民黨代表張顯耀回答，首先，票投國民黨，這些問題都能解決，另外，國民黨監督到被外交部長提告，呼籲民進黨「趕快找出楊蕙如！」

賴香玲對國民黨代表提問，民進黨全面執政、包括國會過半，針對國家治理、財政紀律方面，遭質疑選前喊口號、大撒幣，造成內耗、資源削弱，國民黨為最大在野黨，怎能像其他小黨一樣，淪為僅指責對方的功能，監督能力去哪了？

賴香玲表示，連在國民黨的監督下，都讓外界認為民進黨的執政只有撒幣沒有政策，未來國民黨的不分區立委進入國會能夠發揮甚麼樣的戰力？這四年來，對於勞保年金的潛在負債、虧損幾兆，國民黨又做了什麼？

張顯耀回答表示，賴香玲提出了非常好的問題！首先，若國民黨的總統候選人韓國瑜、不分區立委政黨票、區域立委三張選票都當選，賴香玲所提的國家治理、財政預算、勞動年金的問題國民黨通通可以解決。

原因如下，國民黨身為在野黨，在立法院確實有監督，監督到黨團到外交部行使職權，請求面見外交部長，都被警察打倒、壓在地上，還要被部長提告，監督到此程度。

他指出，全世界哪一個國家的外交部，接待了各國禮儀之邦，奉為上賓進來喝茶、喝咖啡，談論國家外交，但看到最大在野黨的國會議員，卻大門不准進、不准監督質詢，這樣接待在野黨國會議員的外交部？

張顯耀說，在外交部長陳亢失敗後，他上週帶著許多民意代表到行政院陳情，行政院長蘇貞昌接受了陳情書，張顯耀特地稱讚蘇貞昌是有理念、尊重制度的院長，但他話鋒一轉，指出楊蕙如可以取得國家資源養網軍，民進黨不能一刀切割，說他只是黨員，連黨紀處分都沒有、代表她公開道歉都沒有，楊蕙如現在失蹤，神隱多日找不到人，民進黨難道沒有責任？他呼籲民進黨「趕快找出楊蕙如！」

在第二輪辯論時，政治大學法律系教授林佳和提問「如何提升國會的效率及功能」張顯耀回答時續攻「卡神」楊蕙如案，指出3年多前民進黨取得執政權，國會也過半，可謂是「行政、立法一把抓」，國會淪為民進黨的行政院立法科，完全沒有監督，導致行政權獨大。

張顯耀表示，最近國民黨立委到外交部要找部長吳釗燮問蘇啓誠案，結果被拒於門外，還要挨告，是國際上前所未有的情形，但楊蕙如居然在3年內拿到了政府補助9千萬，有人要監督、制衡、調查，但民進黨一直包庇，至今不但真相未明。

民進黨代表李晏榕回答時卻被網友發現，眼睛盯著手機邊看邊回答，表示民進黨立委提法案時都會先內部協調，且三年多來已完成國會頻道建置、院會委員會直播、協商的錄影公開，也支持調查權和召開聽證會權力回歸國會，所以並沒有行政權獨大的情形。

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